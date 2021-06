Robaki z paki chcą przekonać Polaków do jadalnych owadów

Robaki z paki to nowa polska marka żywności z jadalnych owadów. Jej właściciel, Grupa Katolik, wierzy, że podane w ciekawej formie insekty skuszą konsumentów otwartych na nowe smaki. Firma myśli już o rozpoczęciu produkcji w Polsce.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 14-05-2021, 15:31

Robaki z paki to inicjatywa Grupy Katolik. Znana z branży dodatków do żywności firma chce edukować Polaków na temat jadalnych owadów. fot. PTWP

Robaki z Paki to nowa polska marka jadalnych owadów.



Owady sprzedawane przez firmę pochodzą z Tajlandii, ale Grupa Katolik planuje rozpoczęcie produkcji w Polsce.

Właściciele firmy celują w świadomych konsumentów, ciekawych nowych smaków.

O potencjale jadalnych owadów w branży mówi się od lat. Choć jeszcze kilkanaście lat temu temat inspirował głównie pisarzy i filmowców z nurtu post-apo (Snowpiercer), dziś coraz większe grono ekspertów przekonuje, że w sytuacji rosnącego popytu na mięso i ryby oraz przy wzroście zużycia zasobów naturalnych, to właśnie insekty mogą być alternatywą i odpowiedzią na konieczność wyżywienia coraz bardziej przeludnionej planety. Wiedzą o tym dobrze Azjaci, gdzie owady od lat stanowią popularną przekąskę.

Rynek jadalnych owadów w Polsce - niezbadany ląd

Choć rynek jadalnych owadów powoli rośnie w Europie Zachodniej, w Polsce jest to wciąż terra incognita. Pojedynczymi przedsiębiorcami, którzy odważyli się wejść na ten rynek, szybko interesowały się...organy ścigania, o czym pisaliśmy w 2016 r. w tekście: Łódzka prokuratura bada sprawę wprowadzania do obrotu żywności ze świerszczy.

O projekcie "Robaki z paki" opowiedziały nam Elżbieta Katolik, właściciel firmy Frutavita oraz Aleksandra Kurzeja, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży Grupy Katolik.

Grupa Katolik to rodzinna firma zajmująca się bezpośrednim importem oraz dystrybucją dodatków dla piekarnictwa i cukiernictwa. W 2019 r. grupa wprowadziła na rynek markę konfekcjonowanych bakalii Frutavita. Skąd pomysł, aby poszerzyć działalność o jadalne owady?

Jak mówi nam Elżbieta Katolik, pomysł na Robaki z Paki wziął się z ciekawości świata.

- Jadalne owady są zamiłowaniem naszego prezesa, Pawła Katolika. Jest fanem nowych smaków, ciekawych potraw. Pewnego dnia, przeglądając internet, trafił jadalne owady i tak powstał pomysł na poszerzenie działalności - dodała.

Jadalne owady - mącznik młynarek i nie tylko

Pierwsze sprowadzone z Tajlandii owady pochodziły z mącznika młynarka. W styczniu 2021 r. UE zatwierdziła produkcję żywności z mącznikiem młynarkiem.

- Jest to pierwszy owad, który może być sprzedawany na rynku polskim. Obecnie mamy mącznika młynarka w pięciu smakach: curry, chili, czosnek, sól i sól cynamonowa. Do tego wprowadziliśmy świerszcza małego w czterech smakach: pomidor z bazylią, chili z limonką, śmietana z cebulą oraz miód z musztardą, a także "chipsy" - chrupką przekąskę z dodatkiem mąki ze świerszczy. Mamy także lizaki, gdzie w syropie karmelowym znajduje się zatopiony cały owad. Jest to ciekawy produkt jako prezent czy gadżet - dodaje Aleksandra Kurzeja.

Owady jadalne - przepisy do przejścia?

Elżbieta Katolik wskazuje, że, wbrew powszechnej opinii, przepisy regulujące sprzedaż jadalnych owadów w Polsce nie są największym wyzwaniem w rozwoju tego rynku.

- W unijnym prawie owady są traktowane jako "nowa żywność". Na wprowadzenie nowego owada na rynek trzeba dostać pozwolenie lub udowodnić, że był on obecny w UE przed wejściem w życie rozporządzenia, co może być trudne zwłaszcza w przypadku owadów sprowadzanych z Tajlandii. Przepisy są do przejścia. Większym wyzwaniem jest w naszej opinii zderzenie kulturowe. W Europie temat jadalnych owadów wciąż jest pewnym tabu i myślę, że jest to nasz największy problem - dodaje.

Owady jadalne w Polsce - bariera psychologiczna?

Nasze rozmówczynie przyznają, że sama idea jadalnych owadów jest mocniej rozwinięta na zachodzie Europy niż w Polsce.

- Kraje takie jak Holandia, Belgia, Dania, Wielka Brytania czy Finlandia to rynki, na których kultura jedzenia owadów jest dużo bardziej rozwinięta, a ludzie przyzwyczaili się już, że takie produkty są na rynku. Kultura zachodnia jest bardziej otwarta na kuchnie innych kultur i to na pewno im bardziej pomogło. W Polsce zderzyliśmy z wieloma nieprzychylnymi komentarzami. Jest jednak grono ludzi, którzy są zainteresowani nowościami. Mamy dużą bazę klientów, którzy już spotkali się z owadami, byli w Azji i cieszą się, że te produkty są też dostępne tutaj. Nasza rola polega też na tym, by dostarczyć podstawowej wiedzy na temat jadalnych owadów: jak są hodowane, jakie mają wartości odżywcze i co na ich spożywaniu możemy zyskać my oraz środowisko - dodają Elżbieta Katolik i Aleksandra Kurzeja.

Jadalne owady produkowane w Polsce?

Grupa Katolik ma poważne plany związane z rozwojem marki Robaki z Paki. Jednym z nich jest uruchomienie produkcji żywności z owadów w Polsce.

- Na ten moment kluczowe jest dla nas poszerzanie oferty o nowe smaki i nowe owady, ale tak, planujemy uruchomienie produkcji w Polsce. Rozmowy w tej sprawie już trwają i na razie nie zdradzamy nic więcej. Chcemy żeby wiedza o wartościach odżywczych owadów była szersza. Co ciekawe, do spróbowania owadów łatwiej jest przekonać kobiety. Są odważniejsze - mówi z uśmiechem Elżbieta Katolik.