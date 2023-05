W dniu 16.05.2023 r. odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia POLPROWET, na którym powołano przewodniczącego zarządu. Został nim Robert Kaszyński. Obejmując funkcję, przewodniczący podkreślił znaczenie dotychczasowych osiągnięć stowarzyszenia i wyzwania jakie czekają POLPROWET w nadchodzących latach.

- Chciałem serdeczne podziękować wszystkim członkom naszej organizacji za olbrzymie wyróżnienie i zaufanie jakim ponownie mnie obdarzyli. Reprezentowanie interesów szesnastu wiodących firm weterynaryjnych na polskim rynku to duży zaszczyt, ale też wyzwania w obliczu zmiany prawa czy dynamicznej sytuacji geopolitycznej.

Jestem dumny z tego co już osiągnęliśmy, ale dostrzegam także wyzwania jakie czekają na nas w najbliższych latach. Polska to największy w Europie rynek produkcji drobiu, trzeci pod względem liczebności psów i kotów i jeden z najszybciej rozwijających się rynków leków i usług dla zwierząt towarzyszących. Realizując cele związane z ideą #JednoZdrowie, przyczyniamy się do odpowiedzialnego gospodarowania lekami w trosce o zdrowie zarówno zwierząt jak i ludzi – podsumowuje Robert Kaszyński, przewodniczący zarządu stowarzyszenia POLPROWET.