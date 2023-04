Mięso

Robert Telus będzie dobrym ministrem? Branża obawia się jednej rzeczy

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 07-04-2023, 10:51

Mamy nadzieję że nowy minister nie przyłoży ręki do likwidacji polskich hodowli. Mamy jednak prawo obawiać się co do stanowiska pana Telusa w tej sprawie - mówi nam Piotr Lisiecki, prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

Robert Telus będzie lepszym ministrem rolnictwa niż Henryk Kowalczyk? fot. kolaż ze zdjęć PAP