Robinson Europe S.A. chce zwiększać rozpoznawalność swoich marek

W pierwszym kwartale roku obrotowego 2019/2020 Robinson Europe S.A. miała 314 tys. zł straty netto przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 2.783 tys. zł. W analogicznym okresie roku obrotowego 2018/2019 Spółka zanotowała stratę netto w kwocie 11 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży wyniosły 2.866 tys. zł.

Pierwszy kwartał każdego roku obrotowego w branży wędkarstwa jest zazwyczaj trudny do przewidzenia, ale nie ma on większego znaczenia w ogólnym wyniku rocznym. Spółka odczuła w nim rosnące koszty wynagrodzeń, które przełożyły się na wzrost kosztów działalności. Dodatkowo, Robinson Europe S.A. prowadzi nadal rozpoczęte w zeszłym roku inwestycje w bardzo aktywną promocje marki, co w krótkim okresie będzie miało niekorzystny wpływ na poziom kosztów, ale w długim okresie przyniesie pozytywne rezultaty. Zdaniem Zarządu Spółki długoterminowe planowanie działań rozwojowych stanowi najlepszą drogę w kierunku poprawy wyników finansowych - poinformowała spółka.

- Pierwszy kwartał w naszej branży jest zawsze dużą niewiadomą, ale na szczęście nie ma one większego wpływ na wynik w całym roku obrotowym. Prowadzimy cały czas bardzo intensywny program inwestycyjny mające na celu promocję i budowanie wizerunku marek. W tej chwili ponosimy w związku z tym wyższe nakłady inwestycyjne, ale uważam, że wkrótce zwrócą się one z nawiązką. W pierwszym kwartale z uwagi na słabszy popyt towary były także sprzedawane w ubiegłorocznych cenach, co oczywiście miało swoje odzwierciedlenie w niższej rentowności. Patrzymy jednak z dużym optymizmem na kolejne kwartały.” - komentuje Paweł Busz, Członek Zarządu Spółki Robinson Europe S.A.

Spółka realizuje już zamówienia pre-orderowe, a dostawy z pierwszego rzutu przyszły terminowo. Oferta Robinson Europe S.A. spotkała się ze sporym uznaniem klientów, co potwierdza odpowiedni dobór asortymentu. Emitent bardzo dba o obszar reklamowo- marketingowy i stworzył koncept tzw. „Dni z Robinsonem”, w ramach którego w sklepach wędkarskich organizowane są wydarzenia, podczas których prezentowany jest oferowany sprzęt. Ważnym elementem budowania wizerunku marki jest także stała obecność na branżowych targach i organizacja prezentacji oraz prelekcji. Natomiast drużyny sportowe Spółki odnoszą znaczące sukcesy na arenie krajowej i podnoszą w ten sposób prestiż

marki. Zarząd Robinson Europe S.A. uważa, że równomierny rozwój wielu obszarów funkcjonowania Spółki przełoży się na wzrost jej wartości.