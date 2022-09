Jeżeli zwykły Kowalski chciałby wesprzeć polskich rolników, ważnym jest aby szukał w sklepie wieprzowiny oznaczonej Polską jako kraj pochodzenia. Wtedy wymusi na handlu i zakładach poszukiwanie zwierząt z Polski - mówi Bartosz Czarniak, rzecznik prasowy organizacji POLSUS.

Hodowcy trzody apelują o wybieranie polskiej wieprzowiny. fot. shutterstock

Hodowcy trzody apelują o wybieranie polskiej wieprzowiny

Bartosz Czarniak, hodowca świń i rzecznik prasowy organizacji POLSUS zaapelował do konsumentów o wybieranie wieprzowiny pochodzącej z polskich świń.

- Jeżeli zwykły „Kowalski” chciałby wesprzeć polskich rolników, ważnym jest aby szukał w sklepie wieprzowiny oznaczonej Polską jako kraj pochodzenia, bo wtedy wymusi na handlu, zakładach poszukiwaniu zwierząt z Polski, a to wymusi na nich nie szukaniu towaru za granicą, ale na naszej wsi i może to wpłynąć na lepsze ceny dla samych hodowców i producentów - wskazuje.

Import wieprzowiny zbyt drogi?

Czarniak zauważa, że obecne stawki za tuczniki w Polsce z poziomu około 10 zł spadły do poziomu około 9,50 zł za kg w klasie E.

- Sytuacja jest o tyle dziwna, że nawet ostatnie dane GUS wskazują na znaczny spadek pogłowia świń w Polsce, a i tak mieliśmy i mamy za małą produkcję wobec konsumpcji. Wynika z tego jasno, że niedobory żywca i mięsa należy sprowadzić z zagranicy, a rekordowe kursy euro i dolara powodują, że towar z importu jest po prostu drogi - wskazuje.

Dlaczego rolnicy rezygnują z hodowli świń?

Rzecznik POLSUS-a nie ukrywa, że w ostatnim czasie wielu hodowców zrezygnowało z produkcji z powodu coraz większej nerwowości

- Przez ostatnie dwa lata przeżywamy w branży istny rollercoaster i z tygodnia na tydzień co raz większą nerwowość, której nie wytrzymują wszyscy. Wielu z rezygnowało ze świń nie dlatego, że nie widzieli w nich przyszłości, ale już nie wytrzymywało nerwowo z dodatkowymi problemami. W produkcji zwierzęcej nie można przetrzymywać towaru w nieskończoność, trzeba go sprzedać przy osiągnięciu odpowiedniej wagi aby nie ponieść strat, tak więc decyduje tutaj cena dnia, która jak widać może zmienić się bardzo mocno z dnia na dzień, co generować może straty sięgające obecnie nawet 10000 zł na samochodzie…jest to ogromny cios dla hodowców, którzy ponad rok borykali się z nieopłacalna produkcją --podsumowuje.

