Służby państwowe robią wszystko w walce z ASF i ptasią grypą; w tym roku rolnikom wypłacono odszkodowania na łączną kwotę prawie 95 mln zł – powiedział w środę PAP Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu Andrzej Żarnecki w odpowiedzi na zarzuty protestujących rolników.

Autor: PAP

Data: 25-08-2021, 15:03

Rolnikom wypłacono 95 mln zł odszkodowań /fot. Shutterstock

W środę wielkopolscy rolnicy blokują DK25 w Ociążu na trasie Ostrów Wlkp. - Kalisz oraz DK11 w Rzetni na granicy powiatów kępińskiego i ostrzeszowskiego. W ten sposób - jak twierdzą - chcą zwrócić uwagę rządu i rozmawiać z premierem o bardzo trudnej sytuacji na polskiej wsi.

"Nasze główne postulaty to skuteczna walka z ASF i ptasią grypą. Nie ma pieniędzy na odszkodowania, gospodarstwa są likwidowane" - powiedział w środę Miłosz Chmiel, uczestnik protestu w Rzetni.

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu Andrzej Żarnecki w odpowiedzi na zarzuty protestujących rolników powiedział PAP, że "służby państwowe robią wszystko, co należy, w walce z ASF i ptasią grypą".

Poinformował, że wszyscy wielkopolscy rolnicy, których gospodarstwa zostały dotknięte ptasią grypą lub afrykańskim pomorem świń, otrzymali odszkodowania.

"Do tej pory wypłaciliśmy prawie 95 mln zł" - powiedział Żarnecki.

Największym nosicielem wirusa - jak wyjaśnił Żarnecki - jest dzik. Dlatego weterynaria organizuje nadzór nad sanitarnym odstrzałem dzików przez myśliwych, na co "tylko w tym roku wydaliśmy już 8 mln zł".

"Na bieżąco prowadzone są badania padłych i odstrzelonych dzików oraz padłych świń. Dla kół łowieckich zakupiliśmy specjalne chłodnie do przetrzymywania dzików, bo zanim zwierzę wróci do myśliwego, musi je zbadać lekarz weterynarii" - wyjaśnił.

W celu sprawnego prowadzenia badań Wojewódzki Wielkopolski Inspektorat Weterynarii otwiera nowe laboratoria w Poznaniu i Koninie.

Lekarz weterynarii podkreślił, że rolnicy muszą zrozumieć, że w gospodarstwach najważniejsza jest prawidłowa bioasekuracja. "Ptasia grypa i ASF są chorobami wirusowymi, na które jeszcze nie wymyślono szczepionki" - powiedział.

Wyjaśnił, że rolnicy mają czas do końca października na wprowadzenie w swoich gospodarstwach zaleceń sanitarnych. "Trzeba wiedzieć, że wirusa do chlewni nie wniesie dzik, tylko rolnik. Dlatego rolnicy np. nie powinni polować czy zbierać grzybów i powinni zwracać uwagę na to, kto wchodzi do chlewni i pracuje przy zwierzętach" - wskazał weterynarz.