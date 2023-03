Projekt ustawy ws. nadzoru i ochrony zdrowia zwierząt doprecyzowuje dotychczasowe przepisy m.in. dot. odbierania zwierząt przez organizacje i został przygotowany na prośbę strony społecznej - poinformował na konferencji prasowej wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski (L) oraz prezes zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Jacek Zarzecki (P) podczas konferencji prasowej przed siedzibą MRiRW w Warszawie; PAP/Tomasz Gzell

"Jesteśmy świadkami bezpardonowego ataku na polskie rolnictwo(...) nie jest to żaden powrót do starych schematów, które się pojawiały w 2020 r., a jest to zrealizowanie zobowiązań wobec strony społecznej" - mówił Romanowski odnosząc się do czwartkowej konferencji partii Konfederacja, która skrytykowała projektowaną ustawę.

Przestępstwo znęcania się nad zwierzętami

Wiceminister poinformował, że projekt wprowadza m.in. obowiązek informowania o odbiorze zwierzęcia i miejscu jego przebywania organom administracyjnym i nie jak to było dotychczas "niezwłocznie", ale w ciągu jednego dnia. Pozwoli to na radykalne skrócenie drogi odzyskania zwierzęcia przez właściciela - podkreślił wiceminister.

Przedstawiciel organizacji społecznej będzie musiał też niezwłocznie zawiadomić prokuratora lub policję o przestępstwie znęcania się nad zwierzęciem.

Ponadto przedstawiciele organizacji społecznych nie będą mogli stosować ubrań przypominających noszone przez pracowników państwowych służb mundurowych i paramundurowych, a także nazewnictwa mogącego wywoływać przekonanie u osoby, u której zamierzają podjąć interwencję, że ma ona do czynienia z instytucją państwową.

Za nieprzestrzeganie tych przepisów organizacjom grozi kara grzywny od 1 tys. do 10 tys. złotych - zaznaczył Romanowski.

Nowe przepisy dla ubojni zwierząt

Poinformował, że projektowana ustawa wprowadza obowiązek rejestracji obrazu w ubojni, w postaci cyfrowej, w miejscach wyładunku zwierząt oraz w pomieszczeniach do ogłuszania i wykrwawiania zwierząt - przez wszystkie dni w roku i przez całą dobę.

"Negatywne zjawiska jakim jest fake news, dezinformacja dotycząca branży rolno-spożywczej może spowodować utratę rynków zbytu dla polskiej produkcji. Były takie przykłady. (...) Proszę parlamentarzystów z innych opcji politycznych aby nie podgrzewali, nie gotowali polskiej wsi, aby przede wszystkim nauczyli się czytać ze zrozumieniem" - apelował wiceminister do szefa Konfederacji Krzysztofa Bosaka.

"Hodowcy i producenci zwierząt czekali na tą ustawę (...) na ustawę, które będzie ograniczała terroryzm organizacji prozwierzęcych" - powiedział obecny na konferencji prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów bydła Mięsnego Jacek Zarzecki. Jak mówił, obecny przepisy w zasadzie pozwalają na odebranie zwierzęcia z dowolnej przyczyny i można ten fakt zgłosić do organu administracji "niezwłocznie" , a więc np. po kilku dniach lub wcale. Zaznaczył, że tylko 20 proc. odbiorów interwencyjnych zwierząt kończy się wyrokami, a 80 proc. albo jest umarzana albo w ogóle nie jest wszczynane postępowanie.

"Czas skończyć z bezprawnym działaniem organizacji prozwierzęcych"

"Czas skończyć z bezprawnym działaniem organizacji prozwierzęcych, czas skończyć z terroryzowaniem rolników" - podkreślił Zarzecki. Dodał, że projekt ustawy, który uszczegóławia przepisy dot. odbioru zwierząt pozwoli "poczuć się rolnikom bezpiecznie".

Prezes PZHiPBM zaznaczył, że jego organizacja uważa, że odbiór zwierzęcia powinien się odbywać tylko w obecności lekarza weterynarii.

Według Zarzeckiego, konieczny jest też monitoring w ubojniach. Zaznaczył, że branża mięsna taką propozycję zgłosiła już w 2019 r. jako pokłosie afery w Kalinowie, gdzie miał miejsce nielegalny ubój krów.

"Gdyby wtedy funkcjonował monitoring branża - tj. 350 tys. gospodarstw rolnych, które produkują żywiec wołowy, nie straciła by 650 mln zł. Obecnie rynek wołowiny jest jednym z najbardziej stabilnych, a Polska zdobywa nowe rynki zbytu i jest dużym eksporterem tego mięsa, monitoring ma zapewnić transparentność produkcji - tłumaczył Zarzecki. Dodał, że dzięki działaniom resortu rolnictwa ma wkrótce otworzyć się rynek Turcji, trwają rozmowy z Wietnamem w tej sprawie. Konsultacje dot. projektowanej ustawy potrwają do 29 marca.

