Nowy gracz w globalnym eksporcie jaj? To Brazylia

Brazylijskie drobiarstwo znane jest z produkcji i eksportu kurczaków, ale nie ze sprzedaży jaj konsumpcyjnych za granicę. Jednak, zdaniem KIPDiP, warte uwagi są najnowsze dane Brazylijskiego Stowarzyszenia Białka Zwierzęcego (ABPA) wskazujące, że w okresie pięciu miesięcy 2023 roku brazylijski eksport jaj konsumpcyjnych jest już wolumenowo wyższy niż w całym 2022 roku.

Od stycznia do maja tego roku Brazylia wyeksportowała blisko 12,0 tys. ton jaj, co oznacza wzrost o 93,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022. Wysyłki zagraniczne obejmowały jaja świeże w skorupkach oraz produkty przetworzone. Zgodnie z analizą ABPA, w samym tylko maju tego roku brazylijskie dostawy zagraniczne jaj wyniosły 4,3 tys. ton i były wyższe o 592% w porównaniu do maja 2022 roku (628 ton). W 2022 roku sprzedaż eksportowała osiągnęła roczny wolumen 9,5 tys. ton.

Kto importuje najwięcej jaj z Brazylii?

Największymi importerami jaj z Brazylii w tym roku była Japonia oraz Tajwan. Japończycy sprowadzili od początku 2023 roku – do maja – prawie 5,0 tys. ton, Tajwan zaimportował 3,6 tys. ton. Ciekawostką, wartą odnotowania, jest fakt, że brazylijskie jaja trafiały do Stanów Zjednoczonych. Przedstawiciele brazylijskiego rynku jajecznego podkreślają, że krajowe towary cieszą się uznaniem na rynkach o wysokiej wartości dodanej oraz o wysokich wymaganiach sanitarnych, co przyczynia się do kreowania pozytywnego wizerunku eksporterów z Brazylii.

W ocenie Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, choć obecnie wolumenowo brazylijski eksport nie szokuje – na przykład w porównaniu do skali polskiego eksportu - to jednak istotne są trendy.

Brazylia powtórzy drobiowy sukces w kategorii jaj?

Mimo, że Brazylia jest największym na świecie eksporterem kurczaków, a nie ma jej w rankingu jajecznych liderów w sprzedaży jaj, to nie oznacza, że powinno się lekceważyć oczekiwania brazylijskiej branży jajecznej, która zaczyna wdrażać plany rozwoju ekspansji zagranicznej w „nowej kategorii” - wskazuje Izba.

Analitycy KIPDiP uważają, że choć zamysł Brazylijczyków wydaje się być w fazie wstępnej, należy go przyjąć całkiem poważnie.

W nie tak dalekiej przyszłości, może się okazać, że o eksporcie brazylijskich jaj będzie tak samo głośno jak o brazylijskich kurczakach. Przeszłe doświadczenia pokazują, jak efektywna jest współpraca stowarzyszeń branżowych z Brazylii z administracją rządową na rynkach zagranicznych. W poprzednich latach jednym z głównych czynników wspierających wzrost produkcji jaj był wzrost spożycia na rynku wewnętrznym. W Brazylii konsumpcja krajowa odpowiada za ponad 90 proc. zagospodarowania jaj z lokalnej produkcji. Zaledwie niewielki odsetek wyprodukowanych jaj trafiał na eksport. Może się jednak okazać, że w perspektywie długoterminowej to eksport stanie się jedną z sił napędowych rozwoju branży jajecznej w Brazylii – ocenia KIPDiP.

Brazylia celuje w Bliski Wschód także z jajami

- Na brazylijski eksport jaj zwróciliśmy uwagę już w 2019 roku, po zapoznaniu się z raportami brazylijskiego przemysłu jajecznego. Podczas kongresu SIAVS – Międzynarodowej Wystawy Drobiu i Wieprzowiny w Sao Paulo reprezentanci sektora jaj z Brazylii zaproponowali, aby wykorzystać doświadczenia i kontakty w świecie arabskim kolegów eksportujących kurczaki. W Sao Paulo spekulowano, że najłatwiej byłoby skorzystać z wypracowanej przez lata potężnej pozycji firm drobiarskich na Bliskim Wschodzie i dostać się „autostopem” na ten rynek - wskazuje KIPDiP.

Bliski Wschód postrzegany jest, jako największa szansa chociażby z uwagi na fakt, że rynek ten preferuje białe jaja, które dominują w brazylijskiej produkcji. Brazylijczycy chcą zdobyć rejon handlowy, który dla wielu światowych graczy jest ciekawym kąskiem (poza Azją).

Spekulujemy, że zasadniczym kluczem do sukcesu, poza ceną, mogą być bezpośrednie powiązania kapitałowe w krajach arabskich brazylijskich liderów w eksporcie mięsa drobiu. – zauważa Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

