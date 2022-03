Rosół z ekologicznego kurczaka smakuje lepiej? "Sekret tkwi w hodowli"

Czy rosół ugotowany z mięsa ekologicznego drobiu smakuje lepiej i ma więcej wartości odżywczych? Stowarzyszenie "Polska Ekologia" przekonuje, że tak i zachęca do degustacji ulubionej zupy Polaków w nieco innej formie.

Autor: Polska Ekologia (op. AT)

Data: 03-03-2022, 11:57

Czy rosół z ekologicznych kurcząt smakuje lepiej? fot. mat. pras.

Rosół ulubioną zupą Polaków

Jak się wspiąć na najwyższy poziom w sztuce ugotowania najlepszego rosołu? I jeszcze na dodatek zyskać popularność.

Kilka lat temu dokonał tego amerykański kucharz włoskiego pochodzenia Marco Canora i uruchomił na Manhattanie bar Brodo (po włosku rosół) z okienkiem do wydawania gorącego rosołu w papierowych kubkach. Postanowił wykreować nową kategorię gorących napojów i to mu się udało.

W ślad za nim poszli inni szefowie kuchni i dietetycy, wychwalając liczne walory zdrowotne świeżo przygotowanego mięsnego bulionu. Dietetyk drużyny Los Angeles Lakers włączył gorący bulion do diety zawodników, przypominając, że ma on właściwości podobne do wstrzykiwanego hormonu wzrostu. Wszyscy podkreślali takie zalety jak duża zawartość minerałów i kolagenu.

Polacy wcześniej docenili zalety rosołu i w pierwszej książce kucharskiej, wydanej w 1682 roku w Polsce, Compendium ferculorum, czyli zebranie potraw, znalazł się przepis na rosół polski.

Co potrzeba do ugotowania rosołu?

Właściwie powszechnie znane są podstawowe składniki potrzebne do gotowania rosołu – mięso plus zestaw warzyw zwany włoszczyzną, no i dużo czasu do ugotowania. Pod koniec uzyskany wywar trzeba doprawić i rosół jest gotowy. Może być bazą do stworzenia innych zup – krupniku, czy pomidorowej.

Krzysztof Kucharski szef kuchni w podpoznańskiej restauracji Aroma (w Rokietnicy) gotuje rosół cały dzień i doskonale wie, że tajemnica dobrego rosołu tkwi w szczegółach, zwłaszcza doborze składników.

- Rosół z wykorzystaniem mięsa ekologicznego kurczaka ma niezrównany smak. Gdy przygotowuję dania z ekologicznego drobiu to już na wstępie widzę, co to znaczy porcja prawdziwego kurzego mięsa - dodaje.

Na „ekologiczny” smak, zwróciła uwagę Karolina Wójcik z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w artykule "Jakość mięsa i wyrobów mięsnych produkowanych metodami ekologicznymi."

Kurczak ekologiczny lepszy od zwykłego?

Naukowcy w raportach ze swoich badań podkreślają wartość odżywczą kurzego mięsa:

- Kurczęta z chowu ekologicznego mają w tuszkach wyższą zawartość mięsa i niższą zawartość tłuszczu odwłokowego (chudsze mięso). Może to mieć znaczenie prozdrowotne dla licznych osób, które powinny utrzymywać dietę niskotłuszczową. Ocena sensoryczna dla mięśni piersiowych kurcząt ekologicznych jest lepsza niż w przypadku kurcząt z chowu konwencjonalnego - pisze prof. Ewa Rembiałkowska z SGGW.

We wsi Czerlejnko koło Kostrzyna w rodzinnym gospodarstwie wzorcową hodowlę ekologicznych kurczaków prowadzi pan Damian Brygier.

- Do hodowli podchodzimy z ogromną starannością i przekonaniem, że najlepsze osiągniemy zgodnie z zasadą żadnych dróg na skróty – podkreśla hodowca. Dlatego żywimy nasze kurczaki najwyższej jakości ekologiczną paszą polskiej produkcji, która składa się wyłącznie z naturalnych składników pozbawionych chemii i GMO. Jest pełna niezbędnych mikroelementów - dodaje.

Jak wygląda hodowla ekologicznego drobiu w Polsce?

- Kurnik ma okna wychodzące na cztery strony świata, ptaki budzą się wraz ze wschodem słońca i zasypiają po zachodzie. Kurczaki z naszego gospodarstwa to wyjątkowa wolno rosnąca rasa, która idealnie czuje się na wybiegach porośniętych trawą. Stworzyliśmy dla nich zielone pola, które otaczają kurnik z wszystkich stron, dzięki czemu mogą swobodnie i bez stresu poruszać się w swoim środowisku naturalnym - dodaje.

Ekologiczny chów rodzi wyższą jakość, ma wpływ na smak i aromat, a na zwiększenie cennych walorów mają wpływ takie czynniki jak dostęp do otwartej przestrzeni na wybiegu i zielona pasza, no i odpowiedni czas chowu - co najmniej 81 dni - przekonuje.

W Rodzinnym Gospodarstwie Pana Damiana Brygiera, członka Stowarzyszenia „Polska Ekologia” hodowla ekologiczna nie jest sloganem reklamowym. Oferuje produkty powstałe zgodnie z rozporządzeniem UE i rygorami ekologicznej atestacji. Warunki hodowli są sprawdzane przez polskiego inspektora z jednostki certyfikującej.