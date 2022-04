Ryba, którą pokochali Polacy. Jej sprzedaż rośnie mimo pandemii

Wstępne dane za 2021 rok wskazują na wzrost sprzedaży pstrąga w Polsce o 700 ton względem roku poprzedniego. 5 proc. wzrost w okresie pandemii to bardzo dobra informacja - ocenia branża.

W 2021 r. sprzedaż pstrąga w Polsce wzrosła o 700 ton. fot. shutterstock

Polacy pokochali pstrąga

Wstępne dane za 2021 rok, przedstawione przez Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych, wskazują na wzrost sprzedaży w Polsce o 700 ton względem roku poprzedniego. 5% wzrost w okresie pandemii to bardzo dobra informacja, bo pokazuje, że wybieramy rybę sprawdzoną - ocenia branża.

W ostatnich latach coraz pewniej na rynek wchodzą ryby łososiowate spoza Unii Europejskiej, w tym pstrąg turecki - hodowany w odmiennych warunkach niż polska ryba, co może negatywnie wpływać na europejską produkcję.

Ryby z Polski a ryby spoza UE

Hodowla ryb jest stale rozwijającą się i perspektywiczną branżą, a jednocześnie odciążeniem dla zasobów rybnych mórz i oceanów. Sprzedaż pstrąga z UE zawdzięcza swój wzrost przede wszystkim najwyższym standardom środowiskowym, jakościowej paszy, a także surowym normom z zakresu weterynarii i bezpieczeństwa żywności.

Dzięki akwakulturze możemy w Polsce sięgać po ryby świeże – z najbliższej okolicy, które nie przejechały tysięcy kilometrów, by znaleźć się na naszym talerzu. To także ogromna korzyść dla naszego zdrowia, bo pochodzące z hodowli ryby mają wysoką jakość i są bogate w wiele witamin oraz kwasy tłuszczowe omega-3.

Pstrąg turecki a pstrąg polski

Branża ostrzega, że ryby produkowane poza Unią Europejską są poddawane mniejszej kontroli, a przede wszystkim przybywają do Polski z daleka, co ma wpływ na ich świeżość i generowany przez transport ślad węglowy. Przy tym są karmione paszami produkowanymi lokalnie, bez nadzoru UE, mogą posiadać składniki negatywnie wpływające na środowisko czy GMO. W wielu przypadkach ich hodowla odbywa się w odmiennych do naszych standardach weterynaryjnych, a także z mniejszą troską o ochronę środowiska i inne walory. Głównym konkurentem dla europejskiego pstrąga spoza Unii Europejskiej jest pstrąg turecki.



Dlatego z myślą o własnym zdrowiu pamiętajmy, by podczas zakupu ryb, w tym oczywiście pstrąga, sprawdzać pochodzenie i wybierać te, które są produkowane lokalnie.



- Wybierając pstrąga, wybierajmy polski produkt, który wspiera społeczności lokalne i ekonomię wielu regionów. Pstrąg pozytywnie wpływa na nasz układ krążenia, a przy tym jest naprawdę bardzo łatwy do przyrządzenia. Pstrąg jest idealnym wyborem do zbilansowania diety. W każdym kęsie pstrąga mamy wszystkie wartości jakich potrzebujemy do bycia zdrowym - mówi Pascal Brodnicki, ambasador kampanii „Teraz pstrąg”.

Produkcja pstrąga w Polsce rośnie



Akwakultura, czyli po prostu hodowla ryb, to sektor, który coraz prężniej rozwija się w krajach Unii Europejskiej. W ostatnich latach produkcja wzrosła o 24 proc. i w 2018 roku osiągnęła 1,2 mln ton wielkości sprzedaży oraz 4,1 mld euro obrotów. W Polsce na przestrzeni ostatnich 5 lat, produkcja pstrąga wzrosła o ponad 40% - kolejny rok - 2021 i kolejny wzrost o 5% pokazuje tylko już stałą tendencję - Polacy pokochali pstrąga.



- Jedzenie pstrąga polecane jest wszystkim – bez względu na wiek czy płeć. Cykliczne spożywanie tej ryby przyniesie wiele korzyści zwłaszcza tym, którzy chcą zrzucić zbędne kilogramy czy też poprawić kondycję zdrowotną. Pstrąg jako ryba słodkowodna zaliczana jest do ryb średniotłustych, zawiera jednak wyłącznie tłuszcze nienasycone (omega-3), zalecane w profilaktyce zdrowotnej. Co ważne, pstrąg zawiera niewiele kalorii (w 100 g jest ok. 119 kcal), a jednocześnie jego wartość odżywcza niesie ze sobą wiele korzyści dla zdrowia i urody - mówi Ziemowit Pirtań z SPRŁ.

Bogactwo kwasów omega-3 (pstrąg jest pod tym względem liderem wśród ryb słodkowodnych) sprawia, że spożywanie pstrąga poprawia kondycję skóry i pozytywnie wpływa na stan włosów. Badania wykazały również, że regularne dostarczanie omega-3 w diecie poprawia fotosupresję skóry, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko nowotworowe oraz znacznie ograniczony jest negatywny wpływ opalania się na skórę (w tym jej szybsze starzenie się).

Dlaczego warto jeść pstrąga?

Pstrąg jest bogaty w wysokoprzyswajalne białko oraz kwasy tłuszczowe omega-3 (w tym te najcenniejsze, długołańcuchowe, występujące wyłącznie w rybach), ma więc prozdrowotne właściwości i pozytywnie wpływa na rozwój dzieci. Zawiera wiele witamin (zwłaszcza A, D, E), których nie znajdziemy np. w owocach czy warzywach. Witamina A pozytywnie wpływa na wzrok oraz na produkcję nowych komórek organizmu, jest więc niezbędna do prawidłowego wzrostu i regeneracji skóry i błon śluzowych. Witamina E chroni przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, zapobiega chorobom nowotworowym, miażdżycy oraz przeciwdziała bezpłodności i starzeniu się organizmu. Z kolei witamina D wzmacnia system immunologiczny i reguluje system hormonalny oraz zapobiega osteoporozie. Ryby te są również bogate w jod i selen, które wpływają m.in. na prawidłowe funkcjonowanie tarczycy.

Kampania „Teraz pstrąg” została zainicjowana przez Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem aktualnej kampanii jest promocja pstrąga hodowanego przez członków Stowarzyszenia, ale także nowoczesnej i zrównoważonej akwakultury – zwłaszcza polskiej i europejskiej. Poprzez szeroko zakrojoną kampanię promocyjną chcemy dotrzeć do najszerszego grona odbiorców z przekazem, który zachęci Polaków do pstrąga jako ryby zdrowej, hodowanej w czystych wodach i prostej do przyrządzenia, a jednocześnie przedstawić szerszy kontekst związany z odpowiedzialną i zrównoważoną hodowlą.