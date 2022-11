Dieta to jedna z najważniejszych kwestii dla chorych na cukrzycę. Może ją powodować, ale też chronić przed nią. Czy chorzy na cukrzycę powinni jeść ryby? A jeśli tak, to jakie?

Cukrzyca w Polsce. Większość choruje na typ 2

Cukrzyca to choroba, na którą w Polsce cierpi 3 mln osób, a na świecie ponad 460 mln osób. Prognozy są dramatyczne, według Światowej Organizacji Zdrowia zwiększenie zachorowalności na tę chorobę w roku 2025 wyniesie 122%. Eksperci zwracają uwagę na profilaktykę i dietę, która jest kluczowa zarówno w przypadku chorych, jak i zdrowych osób.

Rozróżniamy cukrzycę typu 1 i 2. Typ 1 to choroba autoimmunologiczna polegająca na tym, że przeciwciała organizmu z niewyjaśnionych dotąd przyczyn powodują zniszczenie komórek β trzustki produkujących insulinę.

Cukrzyca typu 2, stanowiąca 80-90 proc. przypadków cukrzycy, zwana jest także cukrzycą dorosłych. Powodem choroby najczęściej jest otyłość, złe nawyki żywieniowe (czynniki środowiskowe) lub geny. W przypadku tego typu schorzenia organizm wytwarza insulinę, ale istnieje oporność na jej wchłanianie.

Czy można jeść ryby przy cukrzycy?

Stosowanie produktów o niskim indeksie glikemicznym jest podstawą w przypadku dietoterapii w cukrzycy. Spożycie takich produktów ma nie dopuścić do nagłego wzrostu stężenia glukozy (cukru) we krwi. Problematyczne są zwłaszcza węglowodany, czyli pieczywo, kasze, ryże, makarony, a także owoce i warzywa. A jak jest w przypadku ryb?

Ryby zawierają śladowe ilości węglowodanów i są pod tym względem bezpieczne dla gospodarki cukrowej. Dodatkowo zawierają kwasy tłuszczowe omega-3, o działaniu przeciwmiażdżycowym i przeciwzapalnym, obniżające działalność niszczących komórki wolnych rodników (niwelacja skutków stresu oksydacyjnego). Wysoki poziom tego stresu łączy się jednoznacznie z cukrzycą i należy go minimalizować.

Jakie ryby można jeść przy cukrzycy? Tłuste ryby a cukrzyca

Najwięcej zbawiennych kwasów omega-3 zawierają tłuste gatunku ryb morskich i to je powinni wybierać chorzy na cukrzycę. To m.in. śledź, makrela, sardynki, łosoś i halibut. Z chudych ryb dla urozmaicenia diety chorzy na cukrzycę mogą wybrać dorsza, morszczuka, solę i mintaja.

Czy cukrzyk może jeść smażone ryby?

Najlepszym sposobem na spożycie ryb przez cukrzyków jest ich obróbka termiczna przez gotowanie na parze. Można także ryby dusić, ale bez obsmażania, a także piec w niższych temperaturach. Należy unikać panierowania, co podwyższa kaloryczność i indeks glikemiczny.

Czy chory na cukrzycę może jeść wędzone ryby?

Nie ma przeciwwskazań dla spożycia wędzonych ryb przez cukrzyków. tak popularna w Polsce makrela wędzona jest tłustą rybą, zawierającą kwasy omega-3, zbawienne w dietoterapii cukrzycowej. Jest także źródłem selenu (odpowiedzialnego za poprawną pracę tarczycy, w 100 g ryby otrzymamy 80% dziennego zapotrzebowania na ten pierwiastek), fosforu, magnezu, potasu i wapnia.

Ryby w puszce a cukrzyca

Nie ma przeciwwskazań dla spożywania przez chorych na cukrzycę ryb w puszce. Zdecydowanie lepiej jednak wybierać ryby tłuste i warto patrzeć na skład produktów sięgając po śledzie, sardynki, czy tuńczyka. Żywność w puszkach często zawiera sporo soli i konserwantów, których lepiej unikać.

Świąteczny karp a cukrzyca. Czy cukrzyk może jeść karpia?

Ryby to podstawa diety cukrzycowej, a karp zawiera wysokie ilości białka i ma bogaty profil wartości odżywczych. Należy go jednak odpowiednio przyrządzić. Z uwagi na to, iż ilość tłuszczu do smażenia powinna zostać ograniczona, można karpia upiec w piekarniku. Zamiast panierki warto obtoczyć karpia przyprawami i użyć pieprzu, liści laurowych, ziela angielskiego dla uzyskania wyrazistego smaku. Tak przyprawionego karpia skropić następnie oliwą z oliwek i zapiec.

