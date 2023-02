Eksporterzy mięsa kurcząt rzeźnych na Bliski Wschód z Brazylii mieli w tamtym rejonie świata bardzo silną konkurencję – Ukrainę. Wojna z Rosją spowodowała, że ukraiński eksport jest szczątkowy. Dzięki temu Brazylijczycy skokowo zwiększyli swój wywóz w tym kierunku.

Brazylia korzysta z problemów Ukrainy

Brazylijskie drobiarstwo umacnia się w krajach arabskich. Eksporterzy mięsa kurcząt rzeźnych na Bliski Wschód z Brazylii mieli w tamtym rejonie świata bardzo silną konkurencję – Ukrainę. Wojna z Rosją spowodowała, że ukraiński eksport jest szczątkowy. Dzięki temu Brazylijczycy skokowo zwiększyli swój wywóz w tamten rejon świata - wskazuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

KIPDiP zaznacza, że na razie nie ma jeszcze oficjalnych danych dotyczących wyłącznie drobiu. Wiadomo jednak, że cały brazylijski eksport do 22 krajów należących do Ligi Arabskiej wzrósł w zeszłym roku do 17,7 mld dolarów czyli najwyższego od 1989 roku. Oznacza to ponad 23 procentowy wzrost w porównaniu do roku 2021.

W brazylijskim eksporcie do krajów arabskich mięso kurcząt wraz ze zbożami stanowi 71 procent wartości całego eksportu. Interesującą informacją jest cena tony mięsa brojlerów kurzych sprzedawanego krajom z Ligii Arabskiej. W 2022 roku Brazylijczycy uzyskiwali za tonę mięsa 2.172 dolary (w roku 2021 było to 2.022 dolary). Mięso eksportowane z Brazylii do krajów arabskich podlega reżimowi halal.

Ekspansja brazylijskiego drobiarstwa na świecie nie zwalnia. Rok 2022 okazał się kolejnym z rzędu, w którym zagraniczny wywóz drobiu z Brazylii okazał się rekordowy.

Jak donosi KIPDiP, Brazylia w minionym roku wysłała w świat 4,82 mln ton mięsa drobiowego, co oznacza wzrost o 4,6 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Wartość wyeksportowanego z Brazylii mięsa drobiowego podliczono na 7,76 mld dolarów. Oznacza to, że wartościowo brazylijski eksport wzrósł 27,4 proc. rok do roku.

Izba wskazuje, że porównując dane wolumenowe i wartościowe warto pamiętać o inflacji, która była jednym z głównych zjawisk ekonomicznych w roku 2022.

