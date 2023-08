W I półroczu tego roku ubyło 347 tys. świń, natomiast w ciągu roku ubyło ich ok. pół mln.

Na chwilę obecną w Polsce zarejestrowanych jest 52,9 tys. stad trzody chlewnej. To 0,9 tys. mniej stad świń niż 3 miesiące temu i ok. 8,4 tys. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Największy wzrost (97%) liczby trzody chlewnej w II kwartale odnotowano w stadach liczących co najmniej kilkaset świń. 60% całego przyrostu przypada na stada powyżej 1000 szt. Natomiast największe spadki notują gospodarstwa utrzymujące do 20 szt. (zmieszają ilość świń lub są likwidowane). Na dzień dzisiejszy utrzymują jedynie 2,25% świń w Polsce.

Jak zwrócił uwagę Piotr Karnas, dyrektor ds. rozwoju trzody chlewnej w Gobarto Hodowca, wzrost pogłowia w stosunku do poprzedniego kwartału jest typowym wahaniem na polskim rynku świń.

– Znane wszystkim "świńskie górki i dołki" to efekt nieco spóźnionej reakcji części producentów na sytuację rynkową. Wysoka cena żywca jaką notujemy od kilkunastu miesięcy, przekonała hodowców do zwiększenia obsad chlewni i właśnie obserwujemy te prawie 780 tys. sztuk świń więcej niż na koniec I kwartału. Wzrost pogłowia zawdzięczamy gospodarstwom posiadającym stada liczące kilkaset sztuk. Te najmniejsze, do 20 szt., ciągle redukują ilość świń, co w większości przypadków oznacza po prostu całkowitą ich likwidację – dodał Piotr Karnas.