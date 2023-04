W 2022 roku ubyło w Polsce ponad 1,2 mln sztuk trzody chlewnej. Tymczasem tylko w pierwszym kwartale tego roku spadek wyniósł już 432 tysięcy sztuk. Obecnie mamy w Polsce 8,5 mln świń.

Rynek trzody coraz bliżej katastrofy. fot. unsplash

Rynek trzody coraz bliżej katastrofy

Spółka Gobarto podsumowała pierwszy kwartał 2023 r. na rynku trzody chlewnej

Liczba stad zmniejszyła się o 4,2% w stosunku do stycznia 2023 r.

W przeciągu trzech miesięcy pogłowie trzody zmalało o 432 tysięcy sztuk. W całym ubiegłym roku pogłowie spadło o 1,2 mln sztuk.

Liczba zarejestrowanych stad trzody chlewnej w Polsce wynosi 53,8 tys. – wynika z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) z 13 kwietnia 2023 r. Oznacza to prawie 2,4 tys. mniej stad niż 3 miesiące temu. W pierwszym kwartale 2023 roku dziennie ubywało średnio 24 stad, a więc jedno stado co godzinę. Dynamika spadku liczby stad „wyhamowała” z 5,2% w czwartym kwartale 2022 r. do 4,2% w pierwszym kwartale 2023 r.

Padnie rekord spadku pogłowia trzody w Polsce?

W minionym roku ubyło w Polsce ponad 1,2 mln sztuk trzody chlewnej. Tymczasem tylko w pierwszym kwartale tego roku spadek wyniósł już 432 tysięcy sztuk. Obecnie mamy w Polsce 8,5 mln świń.

– Dalsze spadki pogłowia i ilości stad świń będą trwać, a obecna sytuacja to już nie jest zagrożenie dla sektora wieprzowiny, a kryzys. Powody tak fatalnej sytuacji, niezmiennie te same – zaczęło się od wirusa ASF, pandemia, wysokie koszty produkcji, a obecnie inflacja redukuje niewielki już wcześniej zysk. Zasadnym jest pytanie jak głęboki będzie ten kryzys i ile potrwa wychodzenie z niego, bo niestety jeszcze nie osiągnęliśmy najgorszych, rekordowo niskich poziomów. W opinii branży, to ostatni dzwonek na szybkie i skuteczne działanie, w przeciwnym wypadku czeka nas w ciągu 2-3 lat ograniczenie dostępności wieprzowiny w sklepach i bardzo wysoka cena mięsa – mówi Piotr Karnas, dyrektor ds. rozwoju trzody chlewnej Gobarto Hodowca. – Producenci świń mają pomysł jak odwrócić trend, jednak teraz niezbędne są mechanizmy, które ułatwią i zdynamizują proces. Szybka odbudowa pogłowia nie jest możliwa w oparciu o istniejącą, przestarzałą i niewystarczającą ilościowo infrastrukturę. Konieczne jest, po pierwsze ułatwienie uzyskiwania pozwoleń i dokumentacji dla gospodarstw chcących inwestować w nowoczesne budynki inwentarskie, a po drugie wsparcie w pozyskaniu finansowania na opłacalnym dla rolników poziomie, bo dzisiejsze, wysokie stopy procentowe odstraszając hodowców – dodaje Karnas.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl