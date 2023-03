Bartosz Czarniak, rzecznik prasowy organizacji POLSUS w swoim cotygodniowym komentarzu na temat sytuacji na rynku trzody chlewnej odniósł się do danych zaprezentowanych na początku marca przez wiceministra rolnictwa Janusza Kowalskiego.

Bartosz Czarniak przypomina, że hodowcy prowadzący tucz nakładczy związani są z zakładami i firmami, które dostarczają rolnikom zwierzęta, pasze oraz opiekę weterynaryjną, a rolnik otrzymuje wynagrodzenie za osiągnięcie odpowiednich wyników tuczu.

- Oznacza to, że rynek jest już w znacznym stopniu przejęty przez korporacje. Powodem tego są według mnie dwa czynniki: pierwszy to brak opłacalności produkcji przez ostatnie 2 lata, które spowodowało szukaniu możliwości zarobku na świniach inaczej aniżeli na wolnym rynku. Drugi czynnik, to ASF, w wyniku którego pogłowie świń mocno spadło od jego pojawienia się w naszym kraju, a przez co rynek się skurczył - podsumował Bartosz Czarniak.