Rynek wieprzowiny: cena w skupie wyższa. Co na to hodowcy?

Autor: AT

Data: 18-08-2022, 13:47

Wieprzowina należy do jednych z tańszych mięs w sklepach i tak pozostaje. Czemu mnie to martwi? Jeśli handel stawia niskie ceny na produkt, to oczekuje niższej stawki przy zakupie go od zakładów mięsnych - mówi Bartosz Czarniak, rzecznik prasowy organizacji POLSUS.

Wieprzowina należy do jednych z tańszych mięs w sklepach/ fot. CHUTTERSNAP on Unsplash

Ceny wieprzowiny. Co mówią dane z Niemiec?

Bartosz Czarniak, hodowca świń i rzecznik prasowy organizacji POLSUS przedstawił najświeższe informacje na rynku trzody chlewnej w Polsce i Europie.

- Po serii podwyżek na małej giełdzie niemieckiej, również na dużym parkiecie zanotowaliśmy potężna, bo o 7 centów podwyżkę. Choć w kuluarach mówi się, że pierwotnie rozważano nawet 10 centów. Obecnie, w Niemczech oficjalna cena minimum to 2 Euro za kg przy 57% mięsności, a braki w surowcu zapowiadają dalsze podwyżki, które będą nowymi rekordami notowań. Obecną stawka w przeliczeniu na polską walutę daje 9,38 zł - wskazuje.

Zakłady mięsne podnoszą ceny za wieprzowinę