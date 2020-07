Rząd przyjął projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Dostosowuje on polskie prawo do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.