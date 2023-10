W przyszłym roku ma ruszyć pilotaż programu odbudowy pogłowia trzody chlewnej z budżetem 250 mln zł - poinformował w środę w miejscowości Dziwle (woj. łódzkie) minister rolnictwa Robert Telus. W ramach programu hodowcy będą mogli liczyć na dotacje oraz preferencyjne kredyty.

Minister rolnictwa Robert Telus zapowiedział start programu odbudowy pogłowia trzody chlewnej z budżetem 250 mln zł. / fot. PAP/Marian Zubrzycki

R. Telus: w 2024 r. ruszy pilotaż programu odbudowy trzody chlewnej

O nowym programie resortu rolnictwa, minister Robert Telus mówił w środę podczas wizyty u jednego z hodowców trzody chlewnej.

"Ogłaszamy program odbudowy trzody chlewnej, którego celem jest zwiększenie liczby loch i warchlaków. Żeby nie były one przywożone z zagranicy. Stawiamy na polską hodowlę, bo jest to również ważne z uwagi na nadwyżkę zboża. Musimy zwiększyć hodowlę i kładziemy na to duży nacisk" - powiedział.

Jak dodał, celem programu ma być zwiększenie pogłowia loch o 200 tys. sztuk.

Telus zaznaczył, że program odbudowy pogłowia świń powstał po wielu konsultacjach z hodowcami, którzy - jak dodał minister - mieli duży udział w jego ostatecznym kształcie.

Jego główne założenia to wsparcie finansowe w postaci preferencyjnego kredytu lub dotacji hodowców przy budowie, rozbudowie i modernizacji chlewni oraz jej wyposażeniu, w tym również przy wznowieniu produkcji w gospodarstwach, w których zaprzestano produkcji świń.

Preferencyjny kredyt z przeznaczeniem na budowę, rozbudowę i modernizację chlewni, w tym instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną będzie miał zabezpieczenie jego spłaty ze środków publicznych nawet do 80 proc. kwoty kredytu. "Przez pierwsze dla lata państwo będzie spłacało 100 proc. odsetek od kredytu, a w kolejnych dwóch latach 50 proc." - dodał Telus.

Z kolei uzyskana przez hodowców dotacja może być przeznaczona na zakup oraz instalację wyposażenia i wynosić 65 proc. wartości zakupu lub leasingu maszyn, urządzeń, wyposażenia chlewni i jego instalacji.

Hodowcy mogą też otrzymać wsparcie finansowe do budowy instalacji OZE wraz z magazynami energii, w tym m.in.: biogazowni. Dotacja w przypadku biogazowni i elektrowni wodnych może wynieść do 20 mln zł, a pożyczka do 25 mln zł.

"Pilotaż programu ruszy w przyszłym roku. Na pierwszy rok jego działania przeznaczymy 250 mln zł, z których będzie mogło skorzystać 50 hodowców. Chcemy, by był to efektywny program i żeby obowiązywał nawet przez 10 lat" - dodał Telus.

Wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra poinformował, że ze uwagi na chorobę ASF pogłowie świń zmniejszyło się w Polsce do ok. 10 mln sztuk. "Mamy w Polsce ok. 19 mln stanowisk dla świń. Dlatego bardzo zależy nam, żeby na nowo zasiedlać istniejące już chlewnie" - podkreślił.

Z programu będą mogli skorzystać hodowcy, którzy w swoich stadach mają od 50 do 600 loch.

