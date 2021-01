Rzecznik PiS: Nie rezygnujemy z "Piątki dla zwierząt"

We wrześniu 2020 r. projekt tzw. "piątki dla zwierząt" rozgrzał krajową scenę polityczną. Nowelizacja, która zakazywała m.in. hodowli zwierząt na futra i uboju religijnego podzieliła obóz Zjednoczonej Prawicy, co doprowadziło m.in. do dymisji ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. W efekcie jesienią prace nad projektem zostały wstrzymane.

Radosław Fogiel mówi dziś, że zapisy ustawy miały na celu przede wszystkim ochronę zwierząt.

- Jej procedowanie nie było obliczone na cele polityczne. Celem ustawy było zwiększenie ochrony zwierząt w Polsce, zarówno hodowlanych, jak i tych trzymanych w domach - dodał.

Jak zapewnia, PiS zamierza podjąć działania w tym kierunku, choć nie wiadomo czy w podobnej formie jak "piątka".

- Jest to kwestia czysto humanitarna. Nie zawsze jest tak, że jakaś ustawa jest po to, żeby osiągnąć dzięki niej cele polityczne. Ta ustawa była po to, aby wprowadzić standardy cywilizacyjne i humanitarne - dodał Fogiel i zaznaczył, że "większość Polaków zwierzęta kocha i szanuje".