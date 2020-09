Sachajko: Drugie podejście PiS do zakazu uboju rytualnego jest dobrze medialnie rozgrywane

Sachajko został zapytany o to, czy ostatnio zapowiedziane zmiany w przepisach dotyczących hodowli zwierząt futerkowych i uboju rytualnego to efekt sporów wewnątrz Zjednoczonej Prawicy.

- Myślę, że tutaj jest ostra jazda w kierunku wprowadzenia tego - mówi poseł. - Obawiam się. To już drugie podejście PiS do wprowadzenia tych zakazów, tym razem dobrze medialnie przygotowane i rozegrane. Jest problem: Lewica, ¾ Platformy i duża część PiS może za tym zagłosować. Dlatego jest tak ważna aktywność rolników i organizacji rolniczych merytorycznie argumentujących szkodliwość tej propozycji.

Poseł Kukiz'15 został także zapytano o możliwą koalicję jego ugrupowania z PiS i objęcie teki ministra rolnictwa.

- My wiemy, ja wiem, co chciałbym robić, co chciałbym zmienić - i musi być zgoda na te moje działania - wskazał.

Więcej na Farmer.pl