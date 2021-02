Saeplast: Islandzka jakość w polskich zakładach mięsnych i rybnych

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Powiedzmy kilka słów o firmie Saeplast i jej historii.

Waldemar Gąsiorowski, regionalny kierownik sprzedaży Saeplast: Saeplast jest jedną z najbardziej znanych firm eksportowych na Islandii. Został założony 28 Lutego 1984 roku w Dalvik, mieście rybackim na północy Islandii. Od tego czas Sapelast specjalizuje się w produkcji odlewanych pojemników izolowanych i jest w światowej czołówce firm zajmujących się wykonaniem i projektowaniem tego typu produktów. Na początku firma obsługiwała głównie klientów z sektora rybnego. Aktualnie pojemniki Saeplast są użytkowanie przez szereg innych firm związanych z produkcją spożywczą. Pojemniki Saeplast są używane na całym świecie. Zakład w Islandii obsługuje głównie klientów z Europy. Firma posiada jednak również siostrzane zakłady, które dostarczają pojemniki na inne kontynenty. Dotychczas dostarczyliśmy pojemniki do więcej niż 100 krajów. Ostatnio nawet do tak odległego jak Republika Kiribati.

Jak wygląda obecność firmy na rynku polskim?

Saeplast rozpoczął dostarczać do Polski w 2007 roku. Od tego czasu liczba klientów Saeplast systematycznie rośnie. Dostawy są realizowane bezpośrednio z Islandii lub z zakładu w Hiszpanii. Na początku pojemnikami Saeplast w Polsce zainteresowali się klienci z sektora rybnego, następnie firmy zajmujące się przetwórstwem mięsnym. Z firmami, które zamówiły od nas pojemniki w tamtym okresie, współpracujemy do dziś. Saeplast posiada w Polsce biuro handlowe oraz zakład siostrzany w Międzyrzeczu specjalizujący się co prawda w innych produktach wykonanych w technologii formowania rotacyjnego.

Pojemniki paletowe to podstawowe wyposażenie w branży mięsnej i rybnej. Z jakich powodów warto zainteresować się akurat ofertą firmy Saeplast?

Jest bardzo dużo powodów, dlaczego wybrać produkty Saeplast. Najważniejsze z nich jest to, że Saeplast oferuje doskonały produkt w bardzo dobrej jakości. Nawet z początku wydająca się niemała inwestycja szybko okazuje się uzasadniona przez posiadanie produktu do wieloletniego użytkowania, łatwego w naprawie oraz zaprojekowanego w taki sposób, aby użytkowanie było bezpiecznie i spełniało wysokie standardy higieniczne wymagane przy produkcji żywności. Kolejną zaletą współpracy z Saeplast jest islandzkie nastawienie na długofalową, partnerską współpracę z odbiorcami. Nastawienie to jest głęboko zakorzenienie w kulturze islandzkiej. Pewnie niewielu czytelników wie, że w języku islandzkim nie istnieje słowo klient. Zamiast tego używane jest słowo Vidskiptavinur, które w dowolnym tłumaczeniu na język polski oznacza przyjaciel biznesowy.