Salmonella – czym jest i jak chronić się przed zakażeniem?

Do zakażenia dochodzi najczęściej latem wskutek nieprawidłowego przechowywania żywności lub z powodu niedostatecznej higieny żywienia. Pierwsze symptomy zaczynają występować od 6 do 48 godzin od momentu zakażenia, a sama choroba trwa zwykle od 4 do 7 dni.

Najczęstszymi objawami zatrucia Salmonellą są bóle brzucha, gorączka, dreszcze, nudności, biegunka lub wymioty, a w konsekwencji odwodnienie – szczególnie niebezpieczne dla niemowląt i osób starszych. Na ogół zakażenie ma stosunkowo łagodny przebieg i nie wymaga leczenia antybiotykowego. W przypadku wystąpienia pierwszych objawów choroby należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Salmonella należy do grupy chorób zakaźnych, dlatego nie można jej bagatelizować. Zakażona żywność może wyglądać i pachnieć normalnie, dlatego tak ważne jest aby wiedzieć, jak zapobiegać infekcji. W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia Salmonellą, wystarczy przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej, zachować czystość podczas przygotowywania i przechowywania posiłków oraz dokonywać świadomych wyborów konsumenckich – mówi Zuzanna Szypowska, dietetyk kliniczny w Instytucie Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej „Sanvita”.

W ramach profilaktyki i zapobiegania salmonellozie warto przestrzegać podstawowych zasad dotyczących higieny osobistej oraz dbać o miejsca przygotowania posiłków:

· myj zawsze ręce po skorzystaniu z toalety, a przede wszystkim przed przygotowaniem posiłków;

· utrzymuj w czystości blaty kuchenne, często myj i wyparzaj sprzęty używane do obróbki mięsa takie, jak deski, noże kuchenne i sztućce;

· myj ręce po kontakcie ze zwierzętami i po dotykaniu skorupek jaj lub surowego mięsa.

Co jeść i jak przechowywać żywność, by uniknąć zarażenia salmonellą:

· unikaj spożywania surowego lub niedogotowanego mięsa oraz jedzenia niepasteryzowanych produktów mlecznych czy potraw z dodatkiem surowych jaj;

· przechowuj żywność w niskiej temperaturze;

· zapobiegaj rozmrażaniu i ponownemu zamrażaniu żywności;

· wydziel oddzielne miejsce w lodówce na surowe mięso i jaja tak, aby nie stykały się z innymi produktami spożywczymi;

· poddawaj żywność działaniu wysokiej temperatury przed spożyciem;

· kupuj produkty spożywcze z pewnych źródeł i zwracaj uwagę na oznaczenia i znaki jakości na opakowaniach. Produkty mięsne pochodzące od certyfikowanych producentów są gwarancją bezpieczeństwa i wysokiej jakości kupowanej żywności.

Nowością na rynku są produkty sygnowane Znakiem Jakości Diamond XPC „Bezpieczne z Natury”, które wytwarzane są przy zachowaniu zasad odpowiedzialnej produkcji i systemów nadzoru nad bezpieczeństwem produkowanej żywności. Dzięki temu konsumenci mogą być pewni, że w ich ręce trafia produkt o ponadprzeciętnej jakości, z w pełni weryfikowanego źródła i produkcji według określonych kryteriów jakościowych, minimalizujący ryzyko zakażenia Salmonellą.