Informacje o zatruciach mieszkańców Lublina i okolic po zjedzeniu kebaba od "Piri Piri" zaczęły się pojawiać w mediach społecznościowych jeszcze pod koniec kwietnia.

Jak donosi "Dziennik Wschodni", klienci lokalu przy ul. Wojciechowskiej skarżyli się m.in. na biegunkę, bóle brzucha. Jeden z poszkodowanych trafił nawet do szpitala na tydzień - informuje gazeta.

9 maja do sprawy odnieśli się właściciele lokalu "Piri Piri". Potwierdzili, że w jednym z lokali sieci "doszło do sytuacji wystąpienia bakterii salmonelli w jednym z surowców (mięso wołowe surowe) oraz u jednego pracownika, który miał bezpośrednią styczność ze skażonym surowcem."

Jednocześnie sieć Piri Piri poinformowała o "wyeliminowaniu" dotychczasowego dostawcy mięsa wołowego.

- Przeprowadzona została również dwukrotna profesjonalna dezynfekcja przez firmę zewnętrzną co w naszym przekonaniu daje pewność, że podobne zdarzenie nie będzie miało miejsca. W świetle zaistniałej sytuacji chcemy zapewnić odbiorców Kebaba mrożonego Piri-Piri oraz franczyzobiorców, że produkcja dostarczanego do Państwa mięsa odbywała się i odbywa poza siedzibą naszego lokalu co eliminuje możliwość wystąpienia jego skażenia o podobnym charakterze - czytamy w oświadczeniu.