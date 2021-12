Samowystarczalność zagrożeniem dla eksportu polskiej żywności?

Dążenia krajów Azji czy Bliskiego Wschodu do osiągnięcia samowystarczalności w Polsce przez długi czas odbierano z przymrużeniem oka lub jako propagandę. Dzisiaj korzystają na tym nasi konkurenci - mówi Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

13-12-2021

Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz wskazuje, że samowystarczalność to nie propagandowy slogan. fot. PTWP

Samowystarczalność groźniejsza niż protekcjonizm

Katarzyna Gawrońska jest zdania, że nie protekcjonizm, a budowanie samowystarczalności żywnościowej przez niektóre kraje jest niedocenianym zagrożeniem dla polskiego eksportu.

- O tym wciąż mało się u nas mówi. Kiedyś samowystarczalność była celem politycznym. Kraje arabskie czy azjatyckie przekonywały, że jako odmienne funkcjonujące od zachodnich muszą iść w tym kierunku, aby wyżywić swoich mieszkańców. Rozwijanie własnej produkcji było dla nich sposobem na uniezależnienie się od importu. A przecież wiele polskich firm poczyniło duże inwestycje, by rozwijać się właśnie na Bliskim Wschodzie, gdyż w UE rynek jest już nasycony - dodała.

Dyrektor KIPDiP wskazuje, że dążenia do samowystarczalności krajów bliskowschodnich w Polsce przez długi czas odbierano z przymrużeniem oka lub jako propagandę.

- Tymczasem Arabia Saudyjska po zmianie następcy tronu ogłosiła "Wizję 2030". Kraj ten chce budować gospodarkę na nowo. To szerszy trend. Widzimy, że państwa uzależnione od sprzedaży ropy chcą sprywatyzować swoją gospodarkę po to żeby przyciągnąć prywatny zagraniczny kapitał - dodaje.

Brazylia inwestuje w saudyjskie drobiarstwo

Jak się okazuje, na dążeniu do samowystarczalności korzystają nasi konkurenci na rynku drobiu.

- Brazylia, drobiarska potęga, której boimy się od zawsze, na początku miała w Arabii Saudyjskiej pod górkę. Saudyjczycy rzucali im kłody pod nogi. Zmieniali standardy halal, blokowali zakłady wymyślając różne mikrobiologiczne problemy itp. Po jakimś czasie Brazylijczycy bardzo mądrze do tego podeszli. Największy producent BRF dogadał się z agencją inwestycyjną i kupił zakład wraz z licencjami inwestycyjnymi na budowę kolejnych inwestycji w Arabii Saudyjskiej. W ten sposób Saudyjczycy zyskują wizerunkowo: pozyskują kapitał, a Brazylijczycy poprzez spółki zależne mogą dostarczać surowiec, obrabiać go i sprzedawać na całym obszarze Zatoki Perskiej - dodała.

Bliski Wschód wciąż perspektywiczny dla polskich firm?

W ocenie Katarzyny Gawrońskiej tego rodzaju działania mogą zamknąć polskim eksporterom furtkę do lukratywnych rynków Bliskiego Wschodu.

- Może to nas "udusić" na rynku europejskim i ogranicza nam możliwości konkurowania w takich regionach, a wiemy, że wiele polskich firm nastawiało się, że właśnie tam będzie można zarobić. Niestety, model biznesowy polskich firm ma zbyt wątłe podstawy biznesowe żeby działać tak jak brazylijscy giganci. Brakuje mi dyskusji o tym, że polskie firmy, będące liderem i jednym z największych eksporterów mięsa drobiowego w skali globalnej nie działają w oparciu o spółki zależne. A jest to dobry sposób nie tylko na optymalizację kosztów, ale także na to, aby mieć twarde podstawy funkcjonowania na tych rynkach. Także jako kraj jesteśmy zbyt słabi administracyjnie. Coś za coś. Dziś Ukraina ma dostęp do rynku chińskiego, bo pozwala Chinom budować u siebie autostrady czy wchodzić z elektroniką. Tak samo działają USA w Chinach - podsumowała.