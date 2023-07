Mięso

Sejm o fermach Wipaszu. "Nie można dopuścić do nadmiernej koncentracji produkcji drobiu"

Budowa dużych kurników na terenach wiejskich powinna być konsultowana z mieszkańcami wsi, a proces uzyskiwania pozwolenia na budowę powinien być jawny - uważają posłowie z sejmowej komisji rolnictwa. Chodzi m.in. o to, by nie dopuścić do nadmiernej koncentracji produkcji drobiu.

Budowa dużych kurników na terenach wiejskich powinna być konsultowana z mieszkańcami wsi; fot. unsplash.com / Michael Anfang