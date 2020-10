Sejm uchwalił ustawę dotyczącą organizacji hodowli zwierząt

Za ustawą opowiedziało się 427 posłów, 1 osoba była przeciw, a 11 wstrzymało się.

Podczas drugiego czytanie rządowego projektu, klub PiS wniósł trzy poprawki, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję i resort rolnictwa. Dwie mają charakter redakcyjny, trzecia dotyczy zgody na nieskładanie w tym roku przez organizatora zawodów konnych informacji do ministra o planowanych na przyszły rok imprezach konnych.

Wcześniej komisja rolnictwa uwzględniła poprawki zgłoszone przez Biuro Legislacyjne. Miały one głównie charakter legislacyjny i porządkowy.

Nowe przepisy mają zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. W sposób kompleksowy regulują sprawy hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich. Jednocześnie wdrażają unijne przepisy w tej sprawie.

Do zwierząt gospodarskich, o których mowa w przepisach unijnych, tj. do bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych, ustawa dodaje inne zwierzęta gospodarskie, których hodowla też będzie regulowana: jeleniowate, drób, zwierzęta futerkowe, alpaki, jedwabnika morwowego i pszczołę miodną.

Ustawa reguluje sprawy z zakresu hodowli i oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej, prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych dla świń i rejestrów dla pozostałych zwierząt gospodarskich, a także ochrony zasobów genetycznych oraz nadzoru nad hodowlą i rozrodem wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich.

Jednostką sprawującą kontrolę urzędową sprawować będzie Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. Natomiast w odniesieniu do spraw "związanych z przywozem i wywozem zwierząt hodowlanych oraz kontroli świadectw zootechnicznych i dokumentu wskazującego, że przywożone zwierzęta mają zostać wpisane do księgi hodowlanej prowadzonej przez związek hodowców lub zarejestrowane w rejestrze hodowlanym prowadzonym przez przedsiębiorstwo hodowlane, właściwy jest naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Ustawa zakłada, że hodowcy zwierząt będącym mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą może być udzielana pośrednio pomoc świadczona w naturze w formie subsydiowanych usług polegających na: prowadzeniu ksiąg hodowlanych (pomoc o stawce do 100 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą) i prowadzeniu oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich (pomoc o stawce do 70 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą).