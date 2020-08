Seko podsumowuje I półrocze 2020: Mniejsze przychody i zyski na skutek pandemii

MGMiŻŚ: Nie do końca zgadzamy się z doradztwem naukowym odnośnie połowów dorsza na Bałtyku

Działalność operacyjna Seko SA w I półroczu 2020 r. koncentrowała się, podobnie jak w poprzednich okresach, na pozyskiwaniu nowych odbiorców krajowych i zagranicznych oraz udoskonalaniu i rozszerzaniu asortymentu oferowanych produktów.

Seko w dobie pandemii

Spółka prowadziła również intensywne działania, których celem było ograniczenie wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na jej działalność. W kwietniu i maju 2020 r. spółka odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży na skutek pandemii. W związku z tym w czerwcu spółka wystąpiła do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku z wnioskiem o dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 za miesiące czerwiec, lipiec i sierpień. Wniosek został złożony w ramach programu Tarczy Antykryzysowej. Spółka wnioskowała o dofinansowanie w kwocie 2.532 tys. zł tj. po 844 tys. zł za każdy miesiąc. W lipcu 2020 roku na rachunek spółki wpłynęło dofinansowanie za miesiąc czerwiec i lipiec 2020 roku, zaś w sierpniu – ostatnia transza dofinansowania za sierpień 2020 r.

Wielkość produkcji w ujęciu wagowym zmniejszyła się o 5,4% w stosunku do I półrocza 2019 r., zaś

przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów obniżyły się o 3,7%.

Seko - wyniki finansowe

W skali całego I półrocza 2020 r. przychody ze sprzedaży Seko obniżyły się o 3,7% w porównaniu

z I półroczem poprzedniego roku. W I kwartale br. przychody ze sprzedaży wzrosły w stosunku do

analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,9%. W okresie kwiecień-maj 2020 r. Spółka odnotowała

spadek przychodów ze sprzedaży o 17,1% w stosunku do takich samych dwóch miesięcy

poprzedniego roku. Wpływ na tę sytuację miał rozwój pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

W czerwcu bieżącego roku przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 4,7% wyższym niż

w czerwcu 2019 r.

W stosunku do I półrocza ubiegłego roku zmniejszyły się osiągane przez Seko zyski. W ocenie zarządu spółki jest to efekt szeregu różnych czynników. Do najważniejszych z nich można zaliczyć wzrost kursu waluty euro, w której jest rozliczany zakup importowanych surowców rybnych, wzrost wynagrodzeń oraz wzrost cen niektórych innych surowców.

