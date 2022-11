Przyczyną poprawy wyników w trzecim kwartale było wdrożenie dla wszystkich klientów cenników sprzedaży produktów własnych uwzględniających wzrost kosztów produkcji - informuje zarząd Seko SA.

Zarząd Seko SA podsumował pierwsze trzy kwartały 2022 roku. fot. Seko

Wyniki Seko po III kwartale 2022

Zarząd Seko SA podsumował pierwsze trzy kwartały 2022 roku.

W III kwartale 2022 roku tj. w okresie od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 54 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku były one wyższe o 21,2%.

Przychody ze sprzedaży produktów zwiększyły się o 21,6% i wyniosły 48,7 mln zł, zaś przychody ze sprzedaży towarów i materiałów były wyższe o 18,4% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i ukształtowały się na poziomie 5,4 mln zł.

Seko zwiększa zysk ze sprzedaży i zmniejsza straty

W III kwartale 2022 r. Seko osiągnęło zysk ze sprzedaży w wysokości 277 tys. zł, co oznacza poprawę wyniku o 1.9 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 174 tys. zł, zaś w analogicznym okresie poprzedniego okresu spółka poniosła stratę na działalności operacyjnej w wysokości ponad 1.7 mln zł.

Na poziomie wyniku netto za III kwartał bieżącego spółka poniosła stratę w kwocie 183 tys. zł podczas gdy w takim samym okresie poprzedniego roku strata wyniosła 1,6 mln zł.

Seko z nowymi cennikami na skutek wzrostu kosztów

Jak podaje zarząd Seko, przyczyną poprawy wyników w trzecim kwartale było wdrożenie dla wszystkich klientów cenników sprzedaży produktów własnych uwzględniających wzrost kosztów produkcji.

- Spółka cały czas monitoruje koszty produkcji i najszybciej jak to możliwe stara się korygować ceny sprzedaży własnych produktów. W trakcie tego roku było to robione kilkukrotnie, natomiast ze względu na fakt, że spółka współpracuje przede wszystkim z odbiorcami sieciowymi o silnej pozycji rynkowej zmiany warunków cenowych są bardzo trudne. W związku z tym korekty cen były dokonywane z pewnym opóźnieniem w stosunku do wzrostu kosztów produkcji - wskazuje zarząd.

Seko inwestuje, by zmniejszyć koszty

Spółka przygotowuje i realizuje również inwestycje, które powinny przynieść oszczędność kosztów produkcji zarówno w krótszym, jak i dłuższym terminie.

W 2023 roku planowane jest uruchomienie układu kogeneracyjnego co powinno przełożyć się na obniżenie kosztów zużycia energii. Ponadto Seko planuje uruchomienie własnego ujęcia wody (co znacząco obniży rachunki za zużycie wody), uruchomienie centralnego zarządzania odzyskami wody (co pozwoli zmniejszyć opłat za zrzut ścieków), uruchomienie centralnego zarządzania odzyskami ciepła (co obniży opłaty za kupowane ciepło oraz za gaz ziemny do celów technologicznych).

W związku z mniejszą produkcją i sprzedażą w ujęciu wagowym w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, spółka ograniczała również zatrudnienie i w mniejszym stopniu zlecała również podmiotom zewnętrznym usługi wsparcia produkcji przetworów rybnych na terenie własnego zakładu produkcyjnego.

W okresie I-III kwartału 2022 r. spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 147,4 mln zł. W porównaniu do trzech pierwszych kwartałów 2021 r. były one wyższe o 9,5%. Przychody ze sprzedaży produktów zwiększyły się o 8,6 % i wyniosły 132,3 mln zł, zaś przychody ze sprzedaży towarów i materiałów były wyższe o 17,7% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kształtując się na poziomie 15,1 mln zł.

Seko ze spadkiem marży na skutek wzrostu kosztów

Wyniki osiągnięte przez spółkę w okresie trzech kwartałów 2022 roku były niższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Spółka poniosła stratę ze sprzedaży w wysokości niemal 3 mln zł. Przyczynił się do tego istotny wzrost kosztów produkcji, który nie został zrekompensowany adekwatnymi wzrostami cen sprzedaży własnych produktów.

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów zwiększały się w okresie I-III kwartał 2022 r. w tempie szybszym niż przychody ze sprzedaży i w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. wzrosły o 11,8%. Po uwzględnieniu dodatkowo kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu wzrost ten kształtował się na poziomie 10,3%. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły w analizowanym okresie odpowiednio o 0,2% oraz 4,2%, co wynikało ze ścisłej kontroli tych grup kosztów.

Seko o wzroście kosztów energii i surowców

Seko wskazuje, że w największym stopniu wzrosły ceny nośników energii: cena gazu ziemnego na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się w przypadku spółki o ok. 180%, a energii elektrycznej o ok. 100%.

Wzrost cen dotyczy praktycznie wszystkich surowców i materiałów wykorzystywanych przez spółkę, a w największym stopniu: koncentratu pomidorowego i cukru (o ponad 80% na przestrzeni ostatniego roku), oleju rzepakowego (o 70%), przypraw, zakrętek, octu spirytusowego, etykiet (o ponad 40% każda z tych pozycji), a także słoików, warzyw, jaj.

Większość dostawców przestała obecnie gwarantować ceny i ilości dostaw, co wnosi do działalności spółki element niestabilności w obszarze kosztów produkcyjnych ił planowania produkcji - wskazuje Seko.

