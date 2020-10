Senat: Głosowanie nad nowelą ustawy o ochronie zwierząt po godz. 22

W Senacie do godz. 22.00 we wtorek ogłoszona została przerwa pracach nad nowelą ustawy o ochronie zwierząt. Po przerwie senatorowie mają wysłuchać wspólnego stanowiska komisji ustawodawczej i rolnictwa do złożonych poprawek w debacie poprawek. Następnie mają się odbyć głosowania.