Senat: Komisja rolnictwa przerywa prace nad nowelą o ochronie zwierząt

Wniosek o przerwę w obradach złożył na piątkowym posiedzeniu senator PiS Zdzisław Pupa. Jak argumentował, komisja nie może zakończyć swoich prac i przeprowadzić głosowania nad poprawkami do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, ponieważ swoje poprawki zamierzają złożyć jeszcze przedstawiciele rządu.

"Rząd zgłosi poprawki do komisji, chcielibyśmy się z nimi zapoznać, dobrze by było, żeby Biuro Legislacyjne się do tych poprawek w jakiś sposób merytoryczny odniosło, żebyśmy wpracowali takie przepisy ustawy, które będą służyły wsi, polskim rolnikom i polskiej gospodarce" - mówił senator.

Ponieważ nie było sprzeciwu, wniosek został przyjęty przez przewodniczącego komisji Jerzego Chróścikowskiego (PiS) bez głosowania. Komisja rolnictwa ma wznowić prace nad nowelą w poniedziałek o godz. 16.

Na początku posiedzenia Chróścikowski poinformował, że wnioski ws. poprawek do noweli złożyli dotychczas senatorowie Ryszard Bober (PSL), Józef Łyczak (PiS) i Beniamin Godyla (KO).

Komisja rozpatrywała w piątek wnioski Biura Legislacyjnego Senatu, które do ustawy przedstawiło długą listę uwag i zastrzeżeń. Zastępca szefa KPRM Paweł Szrot poinformował, że do większości uwag o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym nie ma zastrzeżeń i zgadza się ze stanowiskiem BL.

Dalsze prace prowadzone będą m.in. nad poprawkami dotyczącymi określenia wejścia w życie konkretnych przepisów ustawy, definicji psa rasowego, kojca czy poniesienia kosztów za interwencję służb odbierających właścicielowi zwierzę.

Odnosząc się do zapisu dotyczącego vacatio legis ustawy, Szrot przyznał, że wymaga on dodatkowej analizy, przestudiowania i doprecyzowania. Stanowisko podzielił przedstawiciel wnioskodawców poseł PiS Waldemar Buda.

"Cieszy mnie takie stanowisko wnioskodawców, że rzeczywiście podchodzimy realnie do pewnych zapisów, które w tej ustawie niszczą polskich rolników" - skomentował szef komisji.

Obecny na posiedzeniu poseł Konfederacji Krzysztof Bosak zwracał uwagę, że na posiedzenie nie zostali wpuszczeni przedstawiciele m.in. branż mięsnej i hodowlanej. Odpowiedział mu przewodniczący Chróścikowski, który przypomniał, że otwarta dyskusja na temat noweli z udziałem przedstawicieli zainteresowanych branż odbyła się na wcześniejszym posiedzeniu komisji.