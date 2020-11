Senegal: 500 rybaków zaraziło się tajemniczą chorobą skóry

Eksport mleczarski do Afryki osiągnął w zeszłym roku wartość 170 mld dolarów

"To zapalenie skóry związane z chorobą zakaźną - powiedział Ousmane Gueye, krajowy dyrektor ds. informacji i edukacji zdrowotnej. - Szukamy dalej przyczyn zakażenia i mamy nadzieję, że wkrótce dowiemy się, co to jest".

W raporcie senegalskiego ministerstwa zdrowia z 17 listopada stwierdzono, że rybacy mają "obrażenia na twarzy, kończynach, a czasami także na genitaliach". Dodał, że mężczyźni również odczuwali bóle głowy i mieli podwyższoną temperaturę.

Resort wyjaśnił, że pierwszy przypadek tajemniczego zakażenia został zgłoszony 12 listopada. Wówczas pewien 20-latek wykazywał objawy, które obejmowały wysypkę pęcherzykową, obrzęk twarzy, suchość ust i zaczerwienienie oczu.

Zdjęcia udostępnione w senegalskich mediach społecznościowych przedstawiają mężczyzn z opuchniętymi i pokrytymi pęcherzami ustami oraz dużymi pryszczami na dłoniach.