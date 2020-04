Sezon grillowy w 2020 roku będzie słabszy dla branży wieprzowej

W ocenie Polpig nie widać osłabienia popytu na wieprzowinę spowodowanego epidemią COVID-19.

- Po początkowym wykupywaniu wieprzowiny na zapas sytuacja powraca do normalności. Półki sklepowe uzupełniane są produktami wieprzowymi na bieżąco. Epidemia COVID-19 sparaliżowała sektor usług publicznych. Coraz mniej ludzi jada w europejskich restauracjach przenosząc spożywanie posiłków do domu. Jednakże nie wpłynęło to ani na sektor produkcji żywca, ani na sektor przetwórczy. - czytamy w komunikacie.

W ocenie organizacji zaburzenia logistyczne oraz niepewność związana z kryzysem koronawirusa przejściowo obniżyły ceny skupu żywca wieprzowego w wielu krajach.

- Spadek cen w Niemczech o 13 centów na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni był znaczący. Większe spadki zanotowano w Niderlandach (-15₵) oraz Belgii (-14₵). Mniejsze zniżki cen skupu w ostatnich dwóch tygodniach wystąpiły w Danii (-4₵) i Hiszpanii (-4₵) – informuje ISN. W tygodniu 13 w notowaniach VEZG w Niemczech cena tuczników pozostała na tym samym poziomie 1,89 €/kg (wbc). Oceniamy jednak, że notowania cen skupu tuczników po okresie stabilizacji prawdopodobnie zaczną rosnąć - informuje Polpig.

Hodowcy wskazują, że podaż żywca nie jest duża, a dodatkowo wielu producentów wstrzymuje się ze sprzedażą licząc na wzrosty cen w najbliższych tygodniach.

- Eksport unijny nie osiągnął jeszcze dużej dynamiki, ale obserwatorzy rynku podkreślają optymistyczne nastoje panujące na rynku chińskim. Sezon grillowy z pewnością zostanie opóźniony w tym roku i jego wpływ może nie zaznaczyć się tak wyraźnie jak w latach ubiegłych - podsumowuje Polpig.