Sieci handlowe wrócą do jaj klatkowych? "Ich decyzje były zbyt emocjonalne"

Komisja Europejska zadeklarowała, że nie będzie dążyła do zmian prawa wprowadzających przymus likwidacji klatkowego chowu kur na terenie Unii Europejskiej. Analitycy Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz sugerują, że stanowisko Komisji Europejskiej skłoni sieci handlowe do zrewidowania stanowisk w podobny sposób jak uczyniła to Komisja Europejska.

Sieci handlowe wrócą do jaj klatkowych? fot. unsplash