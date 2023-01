- Na rynku jaj obecnie mamy braki surowca, ceny na tylko nieco poniżej historycznych maksimów i sfrustrowanych konsumentów. Ta frustracja jest zresztą udziałem także niektórych zarządzających sieciami handlowymi, które wyzbyły się jaj klatkowych, a teraz chętnie by do nich wróciły - mówi nam Mariusz Szymyślik, dyrektor do spraw analiz Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

Rynek jaj – przewidywania na rok 2023

Mariusz Szymyślik, dyrektor do spraw analiz Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz w komentarzu przesłanym redakcji Portalu Spożywczego przypomina, że już od początku 2022 roku zanosiło się na spadek bazy produkcji jaj.

- Produkcja piskląt kur nieśnych dość wyraźnie malała względem roku poprzedniego. Jednak to, co stało się z wylęgami w czerwcu, lipcu i sierpniu 2022 roku spowodowało prawdziwe załamanie procesu wymiany stad. Efektem tej sytuacji były bardzo wysokie ceny jaj w listopadzie oraz grudniu 2022 roku - dodaje.

Pogłowie kur jest zbyt niskie – co zrobią producenci?

Ekspert wskazuje, że ostrożność producentów nie była wyłącznie polskim fenomenem.

- Podobne procesy obserwowaliśmy u innych europejskich liderów rynku jaj. Przyczynami takiego stanu rzeczy był wzrost kosztów żywienia ptaków, obawy oraz realne zdarzenia związane z grypą ptaków, a także antycypowany wzrost cen nośników energii. Wszystkie te lęki hodowców łączyły się ze strachem o kolejną falę pandemii Covid-19 i kolejne niekontrolowane spadki popytu z sektora restauracyjno-hotelowego. Jakby tego było mało, w kilku europejskich krajach do głosu doszli obrońcy praw zwierząt oraz akcja ratowania „kogutków”. W świetle tego wszystkiego nie można się dziwić gwałtownemu spadkowi bazy produkcyjnej - dodaje.

Czy producenci jaj rzucą się do odbudowy stad?

W ocenie Mariusza Szymyślika pytanie zasadnicze na dziś brzmi: czy producenci rzucą się gwałtownie do odbudowy stad?

- Wstępna analiza w oparciu o typowe zachowania producentów rolnych sugerowałaby, że w najbliższych miesiącach powinniśmy spodziewać się dynamicznej pogoni za rynkiem przez tych producentów, którzy zostali bez kur w okresie tak opłacalnych cen jaj (tak się dzieje na przykład w dość dobrze opisanym w literaturze „cyklu świńskim”). Na razie jednak takiego ruchu nie obserwujemy - dodaje ekspert.

Hodowcy kur niosek w obliczu niepewności

Hodowcy kur swoją wstrzemięźliwość tłumaczą strachem przed przyszłością, który jest oparty na dwóch filarach: braku pewności co do ostatecznych cen energii elektrycznej i cieplnej oraz – przede wszystkim - obawach o to, że okres wysokich cen zakończy się niebawem, nawet za kilka tygodni.

- Jeśli tak rzeczywiście jest to dla rynku oznacza to jedno: brak wystarczającej podaży jaj do świąt wielkanocnych. Nietrudno z tego wywnioskować, że korzystne ceny dla branży jajecznej powinny obowiązywać co najmniej do końca marca. Z drugiej strony, jeśli ceny jaj nie spadną znacząco w tych dniach, to należy się spodziewać zwiększonego popytu na pisklęta i odchowane kurki w kolejnych miesiącach - mówi Szymyślik.

Wojna w Ukrainie – kluczowa zmienna dla rynku jaj w Europie

Wojna w Ukrainie bardzo mocno ograniczyła i tak kulejącą już podaż jaj w Unii Europejskiej (patrz wyżej).

- W pierwszej fazie wojny wydawało się, że ukraiński przemysł jajeczny wyszedł z działań militarnych obronną ręką. Ostatnio jednak znów słyszymy o problemach kolejnych wielkich ferm albo zamykających produkcję z powodu kłopotów z dostawami prądu, albo zajętych przez okupacyjne wojska rosyjskie. To powoduje, że produkcja ja na Ukrainie przestaje wystarczać na lokalne potrzeby i należy oczekiwać malejącego eksportu. Wszystko to razem oznacza mniej towaru przede wszystkim w Europie oraz na Bliskim Wschodzie. Dla polskich producentów to zwiększony wolumen zamówień i okazja do uzyskania lepszych cen - zauważa Szymyślik.

Zmniejszenie aktywności USA na światowych rynkach jaj

Grypa ptaków, która w Stanach Zjednoczonych przybrała nie oglądane dotąd rozmiary spowodowała, że kraj ten jest zauważalnie mniej aktywny na światowych rynkach produktów jajecznych.

- Jest wiele konsekwencji wywołanych takim stanem rzeczy. Najważniejsza to wzrost popytu na produkty jajeczne z Europy. To, z kolei, prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na jaja do przetwórstwa w krajach unijnych. W oczywisty sposób pomaga to utrzymywać solidne ceny w Polsce. Sądzimy, że stan ten utrzyma się jeszcze przez jakiś czas - ocenia dyrektor KIPDiP.

Sprawa „kogutków” – lobbing Niemiec zmniejsza ich potencjał produkcji jaj

Układ polityczny w Niemczech i wpływ proekologicznie nastawionych grup na decyzje niemieckiego rządu powodują, że nasi zachodni sąsiedzi są jednymi z prymusów w rozwiązywaniu problemu likwidacji piskląt płci męskiej w produkcji kurek nieśnych.

- Konsekwencją tego jest zmniejszający się potencjał produkcyjny Niemiec oraz wzrost kosztów prowadzenia biznesu jajczarskiego w tym kraju. Sytuacja ta w zrozumiały sposób faworyzuje producentów jaj z innych krajów, w tym z Polski. Niestety, Niemcy bardzo mocno lobbują na forum europejskim za tym, by Komisja Europejska przeforsowała podobne rozwiązania jak przyjęte w ich kraju na forum całej Unii. Należy ufać w to, że rząd polski oraz rządy innych efektywnych producentów jaj nie zgodzą się na niemiecką propozycję. Skoro nasi zachodni sąsiedzi z powodów ideologicznych zdecydowali się podnieść swoje koszty produkcji powinni sami ponosić tego konsekwencje, a nie próbować rozwiązać ten problem poprzez przymusowe podnoszenie kosztów w innych państwach - zaznacza ekspert.

Czy ceny jaj dostosują się do rosnących kosztów?

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz oczekuje, że rok 2023 powinien pogłębić spadki cen zbóż i w efekcie doprowadzić do spadków cen pasz.

- To zmniejszy oczywiście główny koszt produkcji jaj czyli koszt żywienia ptaków. W związku z tym odbiorcy jaj będą domagali się dostosowania cen jaj do spadających kosztów produkcji. Efekt tego zjawiska może być taki, że – w sprzyjających okolicznościach - przy spadających cenach branża jajeczna będzie zarabiała tak samo jakby ceny stały w miejscu. Innymi słowy wielkość marży na sprzedaży może zostać utrzymana. Przy bardzo pozytywnym obrocie sprawy (jeśli ceny pasz będą spadać szybciej niż ceny jaj) zyski producentów i pośredników mogą nawet rosnąć. Taka sytuacja wymaga oczywiście splotu wielu korzystnych okoliczności i odpowiedniego poziomu merytorycznego kadr zarządzających fermami - wskazuje Szymyślik.

Jak na ceny jaj wpłynie wzrost kursu złotego?

KIPDiP zakłada, że rozpoczęty pod koniec ubiegłego roku wzrost kursu złotego będzie trwał w roku 2023.

- Oznacza to pogorszenie opłacalności eksportu jaj i zmniejszenie konkurencyjności na rynkach światowych. Co więcej, zyskać mogą obecnie ci, którzy tracili na niekorzystnej dla nich sytuacji na rynku walutowym (na przykład USA wraz ze swoimi produktami przetwórstwa jaj) - dodaje Mariusz Szymyślik.

Nowe rynki zbytu dla polskich jaj

Polskie drobiarstwo z dużym sukcesem znajduje nowe rynki zbytu i zwiększa obecność na nich (jednym ze sztandarowych przykładów jest choćby Singapur).

- Zakładamy, że ta eksploracja nadal będzie miała miejsce choć będzie ona już znacząco utrudniona ze względu na wspomniany wcześniej, przewidywany wzrost kursu polskiej waluty - ocenia KIPDiP.

Jak grypa ptaków wpływa na jajeczny biznes?

Grypa ptaków stała się swoistym paradoksem. Nie ulega bowiem wątpliwości, że obecność HPAI w niektórych krajach bardzo pozytywnie wpływa na biznes jajeczny w Polsce.

- Oczywiście grypa ptaków jest nieszczęściem dla hodowców bezpośrednio dotkniętych tym problemem. Jednak z punktu widzenia całego sektora jaj, pamiętając o tym, że grypa w Polsce ma spokojniejszy przebieg niż w innych krajach, można zaryzykować twierdzenie, że epizoocja ta występując w innych krajach dokłada po kilka groszy do ceny jaj w Polsce. Jeśli schemat rozprzestrzeniania się wirusa nie ulegnie zmianie, podobne korzyści z HPAI powinny dotyczyć polskich hodowców także w roku 2023 - ocenia Izba.

Spada skuteczność organizacji ekologicznych?

Dyrektor KIPDiP jest zdania, że rok 2022 spowodował, że politycy będą ostrożniej przystawali na wprowadzanie nowych obowiązków dla drobiarstwa.

- Inflacja i problemy z podażą produktów spożywczych powinny uchronić przed najbardziej radykalnymi pomysłami organizacji prozwierzęcych. Na rynku jaj obecnie mamy braki surowca, ceny na tylko nieco poniżej historycznych maksimów i sfrustrowanych konsumentów. Ta frustracja jest zresztą udziałem także niektórych zarządzających sieciami handlowymi, które wyzbyły się jaj klatkowych, a teraz chętnie by do nich wróciły… - podsumowuje Szymyślik.

Mariusz Szymyślik zastrzega, że mimo, że do przygotowania prognoz dołożono należytej staranności prosimy pamiętać, że przyszłość może ukształtować się zupełnie inaczej niż pokazują powyższe analizy.

