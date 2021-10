Singapur daje zielone światło na mięso z próbówki

Producent branży farmaceutycznej Esco Aster otrzymał zgodę od Singapurskiej Agencji Żywności na hodowlę komórek zwierzęcych w celu rozwinięcia procesu komercyjnej produkcji.



Autor: wnp.pl / Instytut Boyma

Data: 06-10-2021, 17:11

Singapur przeciera szlaki w produkcji alternatywnego pożywienia; fot. unsplash.com

Decyzja ta otwiera drogę początkującym producentom do używania zaplecza Esco Aster, m.in. laboratoriów oraz bioreaktorów, do produkcji innowacyjnych produktów spożywczych i wprowadzenia ich na rynek. Firma ta oferuje usługi produkcyjne w zakresie opracowania terapii szczepionkowej, komórkowej, genowej czy bioterapii. Jako lokalny podmiot działający w formule CDMO (z ang. Contract Development and Manufacturing Organisation) z historią sięgającą lat 70. zajmuje się nie tylko produkcją, ale również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych, w tym analizą biznesową, rozwojem formuły produktu czy ewaluacją efektu finalnego.

We wrześniu Esco Aster ogłosiła otrzymanie licencji na produkcję mięsa w warunkach laboratoryjnych. Tym samym firma ta stała się pierwszą na świecie CDMO, która otrzymała zielone światło na tego typu działalność od organu państwowego. Przez ostatnią dekadę Esco Aster produkowała, sprzedawała i użytkowała bioreaktory, dzięki czemu posiada bogate doświadczenie na polu wytwarzania alternatywnej żywności.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Głównym zamiarem Esco Aster jest przyciągnięcie talentów do Singapuru i zachęcenie rodzimych oraz zagranicznych start-upów do wypuszczenia produktów na lokalnym rynku. Singapurskie władze chcą wieść prym w branży alternatywnego pożywienia, dlatego konsekwentnie inicjują tego typu działania, tym samym czyniąc z miasta-państwa prawdziwy poligon doświadczalny. W zeszłym roku głośnym echem odbiła się premiera laboratoryjnego kurczaka, który zagościł w menu singapurskiej restauracji.

Więcej na wnp.pl.