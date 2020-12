Singapur dopuścił do sprzedaży mięso wyhodowane w laboratorium

Singapurska Agencja Żywności (SFA) poinformowała, że dopuści do sprzedaży mięso drobiowe wyhodowane całkowicie w laboratorium. Jego producent, start-up Eat Just z San Francisco, zapewnia że to pierwsze na świecie mięso, przy którego pozyskiwaniu w 100 proc. wyeliminowano cierpienie zwierząt.

Mięso wyhodowano w warunkach laboratoryjnych z komórek mięśniowych zwierząt i - jak zapewnia firma - przy jego produkcji nie wykorzystywano żadnych antybiotyków. Produkt, przynajmniej na początku, ma być sprzedawany w formie nuggetsów z kurczaka; Eat Just nie sprecyzował jednak jeszcze, kiedy trafi do regularnej sprzedaży.

SFA poinformowała, że przed wydaniem decyzji przeprowadziła kontrolę produkcji mięsa przez Eat Just.

"Uznaliśmy produkt za bezpieczny do konsumpcji w ilościach zalecanych przez producenta. Dopuściliśmy go do sprzedaży w Singapurze jako składnik nuggetsów z kurczaka oferowanych przez Eat Just" - oświadczyła agencja.

SFA dodała również, że przyjęła konkretne normy prawne dotyczące "nowej żywności", żeby zapewnić, że mięso wyhodowane w laboratorium oraz inne alternatywne produkty białkowe będą spełniać normy bezpieczeństwa, zanim zostaną dopuszczone do sprzedaży w Singapurze.

"Jestem przekonany, że Singapur będzie jednym z wielu państw, które wprowadzą przepisy dopuszczające na rynek hodowane mięso" - napisał w oświadczeniu dla mediów Josh Tetrick, założyciel Eat Just.

Jak zauważają eksperci, popyt na żywność alternatywną dla produktów odzwierzęcych rośnie, głównie z powodów zdrowotnych, klimatycznych, a także z chęci dbania o dobrostan zwierząt. Do szerokiej sprzedaży trafiły już "mięsa roślinne" takich marek, jak Beyond Meat czy Impossible Foods. Jednocześnie wiele firm w tym m.in. izraelska Future Meat Technologies czy wspierana przez Billa Gatesa Memphis Meats, pracuje nad wprowadzeniem na rynek mięs hodowlanych.

Według brytyjskiego holdingu Barclays, rynek produktów alternatywnych dla mięsa w najbliższej dekadzie osiągnie wartość 140 mld dolarów, czyli 10 proc. wartości rynku mięsnego.