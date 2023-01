Tomasz Skłodowski, właściciel firmy Skłodowscy opowiedział nam o historii, rodzinie, infrastrukturze, odbiorcach i misji firmy Skłodowscy. Zapraszamy do lektury.







Na początek powiedzmy kilka słów o historii firmy Skłodowscy. Kiedy powstała, jakie były kamienie milowe w jej rozwoju, droga do pozycji, w której firma znajduje się obecnie?

Nasza firma formalnie istnieje od 2002 roku, choć jej początki sięgają lat 70. Skłodowscy to firma rodzinna. To, co dobre przechodzi u nas z pokolenia na pokolenie. Prekursorem działalności był mój dziadek, Władysław Skłodowski, wraz ze swoim bratem w latach 50-tych pracowali w gminnej, lokalnej masarni w Zerębach-Kościelnych. Natomiast lata 70. i 80. to czasy, kiedy usługowo zajmował się ubojem i rozbiorem gospodarskim oraz przetwórstwem mięsa.

Tradycję kontynuował jego syn, a mój ojciec, Stanisław, który sprzedawał swoje wyroby na obszarze północnego Mazowsza, Podlasia, ale też jeździł na targi do Warszawy. Na początku lat 90. rodzinny biznes zaczął rozwijać się na tyle dobrze, że ojciec postanowił nadać tej działalności bardziej zorganizowaną formę w postaci pierwszego zakładu ubojowego w rodzinnej miejscowości Nienałty-Szymany.

Początek roku 2000 to był moment, w którym ja podjąłem się kontynuowania rodzinnych tradycji. Kamieniem milowym w dalszym rozwoju firmy było wstąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej. Wtedy też podjąłem decyzję o wyspecjalizowaniu się w produkcji i przetwórstwie mięsa wołowego, które, w odróżnieniu od drobiu czy wieprzowiny, miało wówczas największy potencjał eksportowy do krajów Unii. Lubię tworzyć nowe rzeczy, podpatrywać i adaptować światowe trendy. Zacząłem szukać inspiracji poza ramami, w których działała polska branża, jednocześnie nie zaniedbując rodzinnej tradycji i dorobku. Czego efektem i jednocześnie kolejnym kamieniem milowym było rozpoczęcie produkcji mrożonych burgerów wołowych. Dziś to nasze flagowe produkty, z którymi zadebiutowaliśmy na rynku francuskim. Wówczas był to jednak odważny krok, mało kto w branży mięsnej myślał o produkowaniu kraftowych burgerów wołowych. Dla tego typu produktu na rynku polskim było jeszcze za wcześnie.

Nie byłoby jednak Skłodowskich w miejscu, w którym dziś jesteśmy, gdyby nie kilka przełomowych decyzji. Jedną z nich było sformułowanie wizji działalności firmy opartej na rozproszonych zakładach ubojowych. Impulsem do tego był plan zrównoważonego rozwoju ogłoszony przez ONZ w 2015 roku. Wtedy to podjęliśmy decyzję o sprzedaży dużej jednostki ubojowej, jednocześnie inwestując w obszar przetwórczy i produkcję burgerów. Zdecydowaliśmy też, że dalszy rozwój bazy surowcowej będziemy opierać na niewielkich zakładach ubojowych umiejscowionych blisko hodowców.

Przyjęliśmy wtedy założenie, że wyznacznikami sukcesu działań naszej firmy będzie mierzalna poprawa dobrostanu zwierząt, mądre gospodarowanie dobrami, które dała nam natura oraz rozwijanie kompetencji ludzi. To fundamenty, które leżą u podstaw naszej misji i wizji. Zadbaliśmy o wzrost i rozwój firmy, zatrudnienie kolejnych pracowników, których zawsze bardzo skrupulatnie i selektywnie rekrutujemy oraz zbudowanie struktury sprzedaży, która umożliwi nam dalszy rozwój.

Na dzień dzisiejszy jesteśmy przekonani, że rynek krajowy dojrzał już do naszych flagowych produktów, wskazują na to też nasze badania rynkowe. W związku z tym kolejnymi ważnymi etapami będzie dla nas poszerzenie oferty dla klientów indywidualnych poprzez rozwinięcie dystrybucji w ramach kanału detalicznego oraz dalszy rozwój sektora HoReCa w Polsce. Od strony inwestycyjnej będzie to z kolei ukończenie budowy ubojni na terenie Łotwy (w miejscowości Dzelda) oraz dalsze inwestycje w infrastrukturę zakładu przetwórczego w Nienałtach. Przy czym nie są to nasze jedyne plany na nadchodzący rok - już dzisiaj wiemy, że w związku z rosnącym zainteresowaniem naszą ofertą będziemy zwiększać naszą bazę surowcową i ubojową.

Skłodowscy to firma wielopokoleniowa. Kto dziś zarządza firmą? Czy wyłącznie członkowie rodziny?

Skłodowscy to faktycznie firma wielopokoleniowa. Produkcją mięsa zajmuje się w niej już trzecie, prawdopodobnie nie ostatnie, pokolenie. I choć firma na przestrzeni lat regularnie rosła i się rozwijała, to jednak nie zrezygnowaliśmy z tego, co zawsze było dla nas najważniejsze – z rodzinności. Jej znaczenie zmieniało się jednak dla nas przez lata, dlatego dziś termin “rodzina Skłodowskich”, czy to, że jesteśmy “firmą rodzinną” oznacza rozszerzenie tego grona między innymi o współpracowników i partnerów.

Przykładem takiego myślenia o rodzinności rozumianej jako zespołowości jest współtworzenie strategii firmy przy zaangażowaniu szerokiego grona osób między innymi Adama Nienałtowskiego, Jacka Nettera i Grzegorza Prabuckiego. To z nimi, ale też wieloma innymi pracownikami pracowaliśmy nad misją, wizją oraz strukturą organizacji firmy Skłodowscy.

Adam jest związany z firmą od 2000 roku. Z jednej strony łączyły nas już wtedy więzy rodzinne, ale biznesowo poznaliśmy się lepiej, kiedy Adam zaczął budować naszą pierwszą ubojnię. Wtedy zainteresował się naszym rodzinnym biznesem szerzej i został na kolejne dwie dekady. Dziś jest Dyrektorem Zarządzającym całej organizacji, spinającym wszystkie najważniejsze elementy funkcjonowania produkcji. Jest też największym pasjonatem gotowania w naszym Zespole, przez co traktujemy go jak naszego kulinarnego ambasadora.

Z kolei Jacek Netter, odpowiedzialny za sprzedaż, pojawił się w Zespole za sprawą Adama, z którym też znali się przez długi czas wcześniej. Dzięki swoim umiejętnościom pracy z ludźmi i wrodzonemu talentowi do współpracy z Klientami, otworzył nas na rynek eksportowy. Stworzył fantastyczny zespół, który dziś zaczyna prężnie działać też na rynku rodzimym. Ze względu na tę umiejętność tworzenia silnych zespołów, jego rola nieco zresztą zaczyna ewoluować w organizacji. Dziś coraz częściej to on dba o wszelkie rekrutacje i jest w dużej mierze odpowiedzialny za szerzenie idei rodzinności, ale już na tym etapie rozumianej jako zespołowość, w ramach wszystkich obszarów firmy.

Grzegorz Prabucki to osoba, która współtworzyła podstawy tego, jaką firmą Skłodowscy są dziś, a jego historia pracy w firmie sięga drugiego pokolenia. Przeszedł chyba przez każdy obszar i szczebel w ramach organizacji, obecnie jest odpowiedzialny za wszystkie kwestie związane ze skupem, transportem bydła, relacjami z hodowcami oraz szerzeniem coraz to lepszych praktyk oraz standardów związanych z szeroko rozumianym dobrostanem w tych obszarach.

Skłodowscy to firma rodzinna licząca dzisiaj prawie 250 pracowników. To co jest dla nas bardzo istotne, to fakt, że ta rodzinność nie jest typowym hołdem oddanym rodowi Skłodowskich. Nie chcemy też, żeby kojarzyła się z mniej pozytywnymi aspektami funkcjonowania tego typu firm w Polsce. Dla nas podstawą działania jest wspólnotowość, solidarność i zespołowość. To na tych wartościach budujemy naszą firmę i to one składają się na naszą definicję rodzinności. Jako organizacja nieustannie rozwijamy się i ciągle się uczymy: tak w ramach naszej działalności zewnętrznej, jak i wewnętrznej.

Wspominacie Państwo w swojej misji i wizji, że chcecie się rozwijać w sposób zrównoważony. Jak Państwo chcecie realizować wytyczne zawarte choćby w projekcie unijnej dyrektywy "od pola do stołu"?

Ogłoszenie przez Parlament Europejski strategii „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego było dla nas niezwykle ważnym impulsem. Wpłynął on na sformułowanie przez nas konkretnych - obecnych i przyszłych - działań zmierzających do wdrożenia jak najlepszych praktyk w ramach każdego obszaru funkcjonowania naszej organizacji.

Strategię tę chcemy realizować na kilku płaszczyznach.

Jedną z nich jest postawienie na produkty mrożone w technologii IQF, co pomaga w niemarnowaniu żywności, odpowiadając jednocześnie na nowoczesne potrzeby konsumentów. Rozproszoną infrastrukturą ubojową odpowiadamy zaś na kwestie związane z dobrostanem zwierząt, ograniczaniem śladu węglowego oraz rozsądnym gospodarowaniem wodą. Ponadto promujemy zrównoważoną i odpowiedzialną konsumpcję żywności. Uważamy, że lepiej jeść mniej mięsa, ale za to lepszej jakości, do czego już wkrótce będziemy zachęcać konsumentów.

Kto jest dziś głównym odbiorcą produktów firmy? Z informacji, które mam wiem, że głównie odbiorcy zagraniczni. Jakie są to kanały sprzedaży, profil odbiorcy - które kanały są obecnie kluczowe dla państwa?

Obecnie naszymi głównymi odbiorcami są klienci francuscy – dystrybutorzy działający w kanale HoReCa i lokalne sieci handlowe. Wejście na tamtejszy rynek było sporym wyzwaniem, Francuzi najbardziej cenią sobie lokalne produkty lub te o francuskim rodowodzie. Stąd też pomysł na wprowadzenie do naszej oferty cieszącego się popularnością burgera Façon Bouchère, inspirowanego niezwykle popularnym nad Sekwaną stekiem haché oraz usługi Private Label.

Mając za sobą doświadczenia wynikające z budowania produktu we Francji i widząc już dobrze osadzony trend związany z popularnością burgerów w Polsce, podjęliśmy decyzję o poszerzeniu działań o nasz rodzimy rynek. W związku z tym pracujemy nad realizacją naszej strategii rozwoju rynku HoReCa w Polsce oraz wejścia w zupełnie nowy dla nas kanał dystrybucji jakim jest detal. W obu przypadkach postawiliśmy na inwestycje w rozpoznawalność marki Skłodowscy.

Jak widzi Pan przyszłość Państwa firmy? Jak rysuje się wizja rozwoju Waszego biznesu?

Wszystkie nasze decyzje biznesowe podyktowane są myślą, że naszym najważniejszym interesariuszem jest Ziemia. Chcemy działać zgodnie z zasadą „Ewolucja, a nie rewolucja”. Mamy poczucie, że dopiero jesteśmy na początku drogi. Wiemy, że to co najlepsze jeszcze przed nami. Mamy dobry, zgrany zespół, składających się z profesjonalistów w swoich dziedzinach, innowatorów i pasjonatów.

Wierzymy, że bioróżnorodność to przyszłość życia na naszej planecie. Musimy zrobić wszystko, żeby za 20 czy 30 lat nie oglądać krów jedynie w zoo. Konsumpcja mięsa jest niezbędna dla działania poszczególnych ekosystemów, tak działa natura. Nie znaczy to jednak, że powinniśmy bezrefleksyjnie przykładać rękę do rosnącego konsumpcjonizmu. Dlatego opowiadamy się za większą odpowiedzialnością, którą często z własnej inicjatywy bierzemy sami na siebie. Nasze priorytety, na dziś i na najbliższe lata – to dobrostan zwierząt i zrównoważony rozwój. Dla nas nie są to jedynie puste slogany, ale wytyczne, według których układamy procesy związane zarówno z produkcją, jak i w ogóle z funkcjonowaniem organizacji.

Żeby była jednak jasność, nie opowiadamy się za rozwiązaniami ekstremalnymi - po jednej ani po drugiej stronie. Nieustannie zachęcamy całą branżę mięsną, organizacje pozarządowe, hodowców i producentów do debaty na temat wyzwań, przed którymi stoimy. Bez współpracy na tym polu ciężko będzie zadbać o przyszłość branży, wypracowanie zrównoważonej wizji jej rozwoju czy jakimkolwiek rysującym się na horyzoncie sukcesie.

