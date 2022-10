Burgery Skłodowskich doskonale sprawdzą się podane w postaci street food i fine dine, a uczestnicy Forum Rynku Spożywczego i Handlu będą mieli okazję spróbować kilku propozycji dań z wykorzystaniem flagowego produktu - Façon Bouchère.

Burgerów od Skłodowskich będzie można spróbować na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022. fot. mat. pras.

Skłodowscy na FRSiH 2022

Wołowe burgery tworzone odpowiedzialnie? Naturalnie! Od lat kierujemy się zasadą - 100% wołowiny, 100% pasji, 100% zaangażowania i 0% kompromisów! - takie hasło przyświeca firmie Skłodowscy, pionierowi eksportu mrożonych burgerów wołowych z Polski do Francji. Firma kolejny rok odnotowuje dwucyfrowy wzrost sprzedaży wołowych produktów na zachodnim rynku HoReCa i planuje zachęcić do swoich produktów również polskich konsumentów.

Specjalnością Skłodowskich są burgery wołowe premium a w produkcji firma wykorzystuje nowoczesną technologię mrożenia IQF, która gwarantuje zachowanie naturalnych wartości odżywczych mięsa i jego najwyższą jakość. To powód, dla którego produkty składają się w 100% tylko z najlepszej wołowiny, bez żadnych sztucznych dodatków.

Szokowo “zahibernowane” mięso zapewnia zachowanie w 100% soczystości i walorów smakowych mięsa, bez potrzeby użycia konserwantów czy sztucznych wypełniaczy. Daje też możliwość użycia w kuchni tylko potrzebnej ilości porcji, co ogranicza straty do minimum, i to bez konieczności rozmrażania przed przygotowaniem.

Dbałość o jakość składników jest bardzo ważna w branży spożywczej, a konsumenci oczekują niskoprzetworzonego, jak najbardziej naturalnego jedzenia wysokiej jakości.

Mrożenie IQF pomaga ograniczać marnowanie produktu zgodnie z duchem zero waste. Ambicją marki jest zmiana przekonań i obalenie mitów, które krążą wokół jakości mrożonego mięsa w Polsce.

Burgery Skłodowskich na Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Burgery Skłodowskich doskonale sprawdzą się podane w postaci street food i fine dine, a uczestnicy Forum Rynku Spożywczego i Handlu będą mieli okazję spróbować kilku propozycji dań z wykorzystaniem flagowego produktu, Façon Bouchère.

- Chcieliśmy pokazać, że burgery mogą być też lekkim, eleganckim daniem, serwowanym w standardzie fine dine. Segment HoReCa poszukuje produktu dobrej jakości, który jednocześnie pozwoli też obniżyć food cost i straty na kuchni. Dla ludzi pracujących w gastronomii kluczowa jest pewność ciągłości dostaw, dlatego odpowiadamy na pilne potrzeby naszych klientów - tłumaczy Jacek Netter, dyrektor sprzedaży w Skłodowscy.

Firma wspiera odpowiedzialną konsumpcję i zrównoważony rozwój, dba też o poprawę dobrostanu zwierząt dzięki najwyższym standardom hodowli, transportu oraz produkcji.

Dzięki pełnej kontroli nad produkcją, własnym ubojniom i dostępowi do najlepszego mięsa, Skłodowscy są w stanie zaopatrywać swoich Klientów za granicą i w Polsce w najwyższej jakości produkty, przy zachowaniu pełnej ciągłości dostaw.

- Polskie burgery ze 100% wołowiny znane są francuskim smakoszom już od ponad 10 lat. Zdobyliśmy pełne zaufanie zachodnich partnerów. - mówi Jacek Netter, dyrektor sprzedaży w Skłodowscy. - Kluczowa jest dla nas dywersyfikacja, dlatego chcemy promować polskie, nowocześnie mrożone mięso szerzej, nie tylko wśród kupców z Zachodu, ale też na polskim rynku. Widzimy jak rośnie zainteresowanie naszymi burgerami premium, pakowanymi ekologicznie. Świadczy o tym coroczny wzrost sprzedaży w eksporcie.

W badaniach polskiego rynku HoReCa z kwietnia 2021 r., zleconych przez Skłodowskich widać większe zainteresowanie wołowiną w Polsce. Coraz więcej klientów ma świadomość, że jest to zdrowsze, bardziej naturalne, lepsze gatunkowo mięso. Wołowe mięso dobrze wpisuje się w różne kuchnie – azjatycką, meksykańską. „Boom” na premium burgery rozpoczął się jeszcze przed COVID, dodatkowo bardzo silnie wspierany przez wzrost zamówień w formie delivery.

Według ostatnich danych Biura Analiz KOWR głównym importerem mięsa wołowego jest Unia Europejska i odbiera 85% polskiej wołowiny. Skłodowscy inwestują w inteligentny, zrównoważony rozwój tego sektora. Wielopokoleniowa firma specjalizuje się w wołowych burgerach premium dla branży HoReCa oraz sieci handlowych.

