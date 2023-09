Początki były wyjątkowo wymagające. Każda dostawa była dla nas jak egzamin, w którym musieliśmy udowodnić, że nasza jakość jest na poziomie, a nawet przewyższa zachodnich dostawców - mówi w rozmowie z Portalem Spożywczym Jacek Netter, dyrektor sprzedaży w firmie Skłodowscy.

Jacek Netter, dyrektor sprzedaży w firmie Skłodowscy. fot. mat. pras.

Burgery Skłodowskich we Francji. Jak to się zaczęło?

Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego w Portalu Spożywczym: Jak doszło do wejścia Skłodowskich na rynek francuski z burgerami? Dlaczego akurat właśnie Francja?

Jacek Netter, dyrektor sprzedaży w firmie Skłodowscy: Francja to jeden z największych rynków na tego typu podanie wołowiny. Francuzi mają przecież swoją dumę narodową — steak haché. Zrozumieliśmy, że jest tam potencjał dla nas jako producenta.

Jak przebiegał ten proces krok po kroku?

Proces wejścia na rynek był pełny nieustannego uczenia się. Musieliśmy przekonywać klientów do mięsa pochodzącego z Polski, co robiliśmy poprzez liczne prezentacje i degustacje. Krok po kroku, od jednego klienta do drugiego, zdobywaliśmy zaufanie, budowaliśmy relacje i wiarygodność.

Skłodowscy we Francji: Początki były wymagające

Jak wyglądały początki Waszej obecności we Francji, co Was zaskoczyło na tym rynku, a jakie przewidywania się potwierdziły?

Początki były wyjątkowo wymagające. Każda dostawa była dla nas jak egzamin, w którym musieliśmy udowodnić, że nasza jakość jest na poziomie, a nawet przewyższa zachodnich dostawców. Co nas zaskoczyło? Przede wszystkim silne przywiązanie Francuzów do rodzimego surowca i ich nieufność wobec dostawców z Europy Wschodniej. Zaskoczyła nas skala i potencjał gastronomii we Francji, a także siła dystrybutorów, którzy rozmawiali z nami nie o paletach, a samochodowych ilościach. Zaskoczyła nas też forma konsumpcji tego typu produktu, bo Francuzi jedzą burgery czy steaki haché nie w bułce, a jako element dania obiadowego.

Gdzie można kupić burgery Skłodowskich we Francji?

Jak wygląda obecność Skłodowskich we Francji dziś? Gdzie można kupić i zjeść Wasze produkty?

Głównym kanałem sprzedaży jest kanał HoReCa, jesteśmy obecni w gastronomii poprzez naszych dystrybutorów. Pokrywamy jednolicie całą Francję. Jesteśmy obecni również w kanale retail pod markami własnymi naszych klientów. Aktualnie ten kanał rozwija nam się najbardziej dynamicznie. Co ciekawe, nasze burgery trafiają także do zamorskich terytoriów francuskich, takich jak Martynika, Gujana francuska czy Gwadelupa. To pokazuje, jak szeroki jest zasięg naszej działalności.

Jak wejść z produktem spożywczym na rynek francuski? Skłodowscy radzą

Dla wielu polskich firm wejście ze swoim produktem na rynek Francji jest marzeniem. Co jako autorzy 'success story' moglibyście poradzić polskim firmom spożywczym, które myślą o ekspansji we Francji?

Zaufaliśmy dystrybutorom i opieramy się na ich wiedzy oraz znajomości rynku. Jasno zdefiniowaliśmy strategię, że współpracujemy z dystrybutorami i nie omijamy ich, próbując zdobyć klientów finalnych. To zbudowało naszą wiarygodność. Nie udawaliśmy, że znamy lepiej realia tego rynku niż nasi partnerzy. Budowanie partnerskich relacji, długofalowość współpracy, wiarygodność, dotrzymywanie słowa, transparentność to wartości, który zostały docenione. Zbudowały naszą wiarygodność pomimo pewnych obaw. Oczywiście na końcu liczy się produkt, jego jakość obiektywna oraz stabilność tej jakości.

Co dalej? Czy podejmujecie działania na rzecz poszerzenia Waszej obecności we Francji?

Zainwestowaliśmy w wydajne i innowacyjne w skali kraju urządzenie do pakowania burgerów w opakowania retail, które daje nam możliwość oferowania szerokiej gamy różnych gramatur i formatów produktów. Ponadto stawiamy na produkty premium 100%, w tym na nasz flagowy produkt Façon Bouchère.

Skłodowscy myślą o wejściu na nowe rynki eksportowe

Czy planujecie wejścia na inne rynki zagraniczne - jakie?

Myślimy o dywersyfikacji rynków eksportowych na inne rynku EU oraz poza Europą np. Bliskim Wschodzie, choć chcemy to zrobić metodycznie i w sposób przemyślany. Jesteśmy na etapie badania potencjałów poszczególnych rynków i formułowania strategii eksportowej na kolejne lata. Natomiast każdy nasz krok w celu rozwoju musi się odbywać w zgodzie z naszymi wartościami. Na przykład, mimo otwartości rynku chińskiego czy japońskiego na polską wołowinę, ich wymagania dotyczące wieku bydła poniżej 30 miesięcy są dla nas nieakceptowalne, bo stoją w sprzeczności z naszą misją odpowiedzialnego bazowania na bydle mlecznym.

Dziękuję za rozmowę.

