Nie da się ukryć, że mijający rok nie był łatwy dla całej branży spożywczej. Kończymy go jednak z poczuciem dobrze wypełnionych zadań i osiągnięcia większości celów, które sobie założyliśmy - mówi nam Adam Nienałtowski, dyrektor zarządzający w firmie Skłodowscy,

Adam Nienałtowski, dyrektor zarządzający w firmie Skłodowscy. fot. mat. pras.

Skłodowscy podsumowują 2022 rok

Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego w Portalu Spożywczym: Jaki był 2022 rok dla firmy Skłodowscy pod kątem realizacji strategii i planów w kontekście aktualnej sytuacji makroekonomicznej?

Adam Nienałtowski, dyrektor zarządzający w firmie Skłodowscy: Nie da się ukryć, że mijający rok nie był łatwy dla całej branży spożywczej. Kończymy go jednak z poczuciem dobrze wypełnionych zadań i osiągnięcia większości celów, które sobie założyliśmy. Mimo wzrostu cen surowców oraz innych kosztów działalności, udało nam się utrzymać stabilną ścieżkę wzrostu. Poza Polską działamy też na dużym, chłonnym i dojrzałym rynku francuskim, który nie jest aż tak bardzo podatny na krótkookresowe zmiany koniunktury. Udało nam się zbudować nowe i umocnić już istniejące świetne, stabilne relację z naszymi klientami, dzięki czemu możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Rok 2022 był dla nas też rokiem realizacji strategii firmy uwzględniającej bardzo precyzyjnie określony plan jej rozwoju. Dla nas to nowy, ale też bardzo ekscytujący etap. Dla Skłodowskich był to także czas obecności na różnych wydarzeniach handlowych i branżowych. W październiku polecieliśmy do Paryża na targi spożywcze SIAL PARIS 2022, a w listopadzie w roli partnera byliśmy obecni na warszawskim Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022.

Braliśmy również udział w Forum Mięsne Technologie w Żninie, ponieważ chcemy trzymać rękę na pulsie w kwestiach nowych rozwiązań technologicznych w branży mięsnej - zwłaszcza w kontekście zwiększania efektywności procesów. Nie mogło nas też zabraknąć na konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, gdzie dyskutowane są najważniejsze kierunki rozwoju polskiego rolnictwa.

Skłodowscy o inwestycjach

Wszystkie te wydarzenia były dla nas okazją do poznania potencjalnych kontrahentów, nawiązania nowych relacji biznesowych, wymiany wiedzy i doświadczeń, ale przede wszystkim – pokazania marki Skłodowscy w szerszym biznesowym kontekście. A mieliśmy o czym mówić, bo tematy takie jak zrównoważony rozwój, poprawa dobrostanu zwierząt, wyzwanie #zerowaste czy nowoczesne technologie mrożenia takie jak IQF to coś, o czym możemy rozmawiać godzinami.

Krokiem milowym w rozwoju naszej firmy była także m.in. kontynuacja budowy nowej ubojni w Dzeldzie na Łotwie i modernizacji już istniejącej w Polsce. W tych projektach mamy co prawda pewne opóźnienia, ale planujemy sfinalizować prace budowlano-remontowe wraz z początkiem nowego roku.

Skłodowscy o sytuacji na rynku mięsnym w 2022

Jak ocenia pan sytuację na rynku mięsa na przestrzeni mijającego roku z perspektywy producenta?

Rok 2022 był niezwykle intensywny dla całego rynku spożywczego. Branża przetwórstwa mięsnego odczuła to nie mniej mocno niż pozostałe. Na początku roku wciąż cieniem na całym sektorze kładł się kryzys ekonomiczny spowodowany przez pandemię koronawirusa. Widocznie wpłynął na nią także wybuch wojny w Ukrainie.

Żadne ze znaczących chorób zwierząt będących zmorą producentów branży mięsnej szczęśliwie nie dotknęły wołowiny. Od końca maja 2017 roku Polska nieprzerwanie ma status kraju o niemal zerowym ryzyku wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła, co powoduje, że polska wołowina jest wyjątkowo zdrowa i bezpieczna. Nie ukrywam, że bardzo nas jako producenta burgerów wołowych premium taki stan rzeczy cieszy.

Trzeba tu jednak też wspomnieć o czynniku, który w mijającym roku w największej mierze warunkował funkcjonowanie całej branży. A był nim systematyczny wzrost kosztów produkcji. Problem ten dotknął całego segmentu produkcji żywności. Z uwagi na niską marżowość branży mięsnej, coraz wyższe koszty powodowały systematyczny wzrost cen, które proponowaliśmy naszym klientom. Dopiero w ostatnich 2-3 miesiącach sytuacja w tym zakresie się ustabilizowała.

Skłodowscy o planach na 2023 rok

Jakie są plany inwestycyjne, produktowe spółki na 2023 rok?

W roku 2023 będziemy kontynuować wdrażanie naszej strategii rozwoju, która – poza umacnianiem się na rynku francuskim, zwłaszcza w kanale retail – uwzględnia także poszukiwanie nowych, równie atrakcyjnych rynków eksportowych. Poza tym kluczowym punktem zwrotnym będzie dla nas otwarcie rynku detalicznego w Polsce z produktami pod marką Skłodowscy oraz promocja naszych flagowych burgerów Classic i Façon Bouchère. Za nimi pójdą zaplanowane już inwestycje w budowę naszej marki.

W planach mamy też kontynuację zapoczątkowanego w tym roku rozwoju kanału HoReCa w oparciu o naszych strategicznych dystrybutorów. Planowany dynamiczny rozwój przetwórstwa będzie od nas wymagał ciągłych inwestycji w infrastrukturę naszego zakładu przetwórczego w Nienałtach, ale przede wszystkim rozwój bazy ubojowej i poszerzenie rynków skupu. Tu kluczowym ogniwem będzie nowy punkt skupu bydła i zakład ubojowy, który właśnie ruszył w Dzeldzie na Łotwie.

Ubojnia na Łotwie realizuje jedno z założeń naszego podejścia do zrównoważonego rozwoju dotyczącego minimalizowania odległości między zakładem a hodowcami. Do tej pory duża część bydła była transportowana z Łotwy do zakładów w Polsce. Wraz z otwarciem naszego punktu staliśmy się jedynym producentem burgerów premium, który dysponuje ubojniami w dwóch osobnych krajach Europy. Ma to kolosalne znaczenie dla dywersyfikacji rynków skupowych, dostępu do surowca, a co za tym idzie - stabilności dostaw produktów gotowych do naszych Klientów. Już teraz na poważnie myślimy jednak o kolejnych takich punktach.

Dziękuję za rozmowę.

