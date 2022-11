Bartosz Ponikło, szef marketingu firmy Skłodowscy na FRSiH 2022 w rozmowie z Portalem Spożywczym podkreśla, że Skłodowscy to firma wielopokoleniowa od lat działająca w branży mięsnej.

- Pomysł, aby oprzeć działalność o wołowinę zrodził się 8-9 lat temu. Dziś w 100 procentach jesteśmy skoncentrowani na wołowinie. Burgery to dla nas strategiczna kategoria. Eksportujemy głównie do Francji. W Polsce firma nie jest znana, natomiast mamy ambicję żeby tu zaistnieć, zarówno w kanale HoReCa, jak i handlu nowoczesnym. Chcemy zbudować w ten sposób drugą nogę względem rynków eksportowych - dodał.

Ponikło wskazuje, że we Francji Skłodowscy są rozpoznawalną marką B2B i dostawcą marek własnych, przede wszystkim do gastronomii.

Szef marketingu firmy Skłodowscy ocenił, że kategoria burgerów rośnie w Polsce głównie poprzez gastronomię.

- W handlu nowoczesnym jeszcze nie jest zbyt popularna, natomiast przyszłościowa. Wierzymy, że taka forma podania wołowiny, która jest mięsem trudnym kulinarnie, pozwoli nam na zbudowanie penetracji i stymulowanie tej kategorii. To kierunek, w którym się fokusujemy. Chcemy specjalizować się w super jakościowym burgerze mrożonym. To też nowość w Polsce, gdzie panuje wiele stereotypów na temat mięsa mrożonego. Wiemy jak to zniwelować, robiliśmy badania, które pokazały, że potencjał dla mrożonych burgerów jest. Konsument widzi korzyści z tego produktu i nasi odbiorcy również je widzą - podsumował.