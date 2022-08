Skup maszyn od ręki, czyli jak z zyskiem sprzedać sprzęt masarski i gastronomiczny? Poznaj ERY Food Machinery

Prowadzenie przedsiębiorstwa specjalizującego się w szeroko pojętym przetwórstwie żywności wiążę się z wieloma inwestycjami. Do takowych zaliczyć można zakup profesjonalnych urządzeń, które w wyniku nieustannej eksploatacji, mogą z czasem tracić na wydajności. W takim wypadku nie pozostaje nic innego jak ich renowacja lub zastąpienie ich nowszymi modelami. Ale co zrobić z używanymi maszynami masarskimi, spożywczymi i gastronomicznymi? Okazuje się, że można je bez problemu sprzedać od ręki – często nawet z zyskiem. Jak to osiągnąć? Najlepszym sposobem jest odezwanie się do odpowiedniej firmy – takiej jak ERY Food Machinery, o której rozmawiamy w dzisiejszym artykule.

Sprzedaż używanych maszyn – to nie tylko możliwe, ale również opłacalne

Właściciele zakładów masarskich oraz innych przedsiębiorstw gastronomicznych, w których wykorzystywane są na co dzień specjalistyczne urządzenia do przetwórstwa artykułów spożywczych, niejednokrotnie zastanawiali się, co zrobić z maszynami, które dłużej już im nie były potrzebne. O ile sprzedaż maszyny spożywczej, która wciąż jest w dobrym stanie, niekoniecznie sprawiało problem, tak sprawa komplikowała się w momencie, gdy takowy sprzęt wymagał renowacji lub większej naprawy.

Warto być świadomym, że w dzisiejszych czasach sprzedaż używanych sprzętów – które niekoniecznie są w idealnej kondycji – jest jak najbardziej możliwe – i co ważniejsze, często opłacalne. Wszystko to dzięki firmom specjalizującym się w skupie maszyn od ręki, dla których stan maszyny nie gra większej roli, stąd też z chęcią mogą odkupić urządzenia za naprawdę korzystną cenę dla sprzedającego.

ERY Food Machinery – firma z doświadczeniem w handlu maszynami

Sprzedaż profesjonalnych maszyn jest niewątpliwie ważną decyzją, którą dobrze należy przemyśleć. Specjalistyczne sprzęty bowiem nie należą do najtańszych urządzeń, dlatego też warto odezwać się do firmy o wyrobionej renomie na rynku, aby na całej transakcji nie być stratnym.

W te ramy doskonale wpasowuje się ERY Food Machinery – przedsiębiorstwo, które od wielu lat zajmuje się handlem maszyn masarskich, spożywczych, gastronomicznych czy linii produkcyjnych na europejskim rynku.

Jak wygląda współpraca z ERY Food Machinery?

ERY Food Machinery jest firmą, z którą warto wejść współpracę niezależnie od tego, w jakiej kondycji są urządzenia do przetwórstwa żywności. Dla przedsiębiorstwa bowiem nie ma znaczenia, czy sprzęt jest gotowy do pracy, czy też wymaga serwisu bądź naprawy – firma oprócz skupu maszyn od ręki specjalizuje się również w ich serwisowaniu, a także sprzedaży profesjonalnych urządzeń do przetwórstwa spożywczego, oferując przy tym korzystne warunki finansowania.

Sama współpraca z ERY Food Machinery jest bardzo przejrzysta: przedsiębiorstwo zapewnia bardzo szybką odpowiedź o zakupie danego sprzętu, umożliwiając wygodną płatność dla każdego (gotówką lub za pomocą przelewu w dniu odbioru urządzenia). Co więcej, z firmą można umówić się również na usługę demontażu i transportu sprzętu z zakładu, co jest naprawdę wygodnym rozwiązaniem.

Jakie maszyny można sprzedać?

Chcesz sprzedać maszynę ERY Food Machinery? W takim razie odwiedź stronę https://eryfood.com/skup-maszyn/ , na której znajdziesz pełne informacje o tym, jak wygląda proces odkupu sprzętu. W tym miejscu warto dodać, że firma skupuje sprzęty pochodzące od takich czołowych producentów jak:

KRAME UND GREBE

Alco

FORMAX

PALMIA

Seydelmann

URSCHEL

Boldt

GEA

LASKA

Marel

INOTEC

Stephan

Wolfking

CFS

Dorit

KOPPENS

KARL SCHNELL

Lutetia, Baader

MAGURI

Handtmann

VEMAG

STORK,

Inject Star,

MULTIVAC,

TREIF,

Frigoscandia,

Townsend,

i innych.

Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą linii produkcyjnej lub specjalistycznego urządzenia masarskiego, wejdź na stronę https://eryfood.com/ i skontaktuj się z przedsiębiorstwem.