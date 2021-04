Skutki grypy ptaków branża będzie odczuwać co najmniej przez rok

Korekta produkcji kurczęcej może w tym roku wynieść nawet 20 procent.

Branża apeluje do handlu, aby uwzględnił problemy drobiarstwa w cenach mięsa dla konsumentów.

Obecne zagęszczenie ferm wynika m.in. z dostępności bazy surowcowej.

O dramatycznej sytuacji w drobiarstwie pisaliśmy w tekście "Drobiarstwo chore na grypę" Grypa ptaków dziesiątkuje stada reprodukcyjne w okolicach Mławy i Żuromina - zagłębiu produkcji drobiarskiej. Łączna korekta produkcji kurczęcej może stanowić nawet 20 procent. Branża liczy na zrozumienie sytuacji ze strony handlu i samorządowców.

Adam Sojka przypomina, że Polska produkuje każdy gatunek drobiu, a duża koncentracja powoduje, że skutki grypy ptaków, które obecnie odczuwamy są tak dotkliwe.

- W największym stopniu dotyczą one kurczaka, ale też mocno dotkniętym gatunkiem jest kaczka. W obu jesteśmy liderem, odpowiadamy za 25 proc. europejskiej produkcji kaczek - powiedział Adam Sojka, wiceprezes KRD-IG.

Sojka wskazał, że 1,1 mln ptaków u których stwierdzono grypę ptaków nie obejmuje stad kontaktowych, tj. ubitych ze względu na kontakt opiekunów czy bliskość innych ognisk grypy ptaków.

- W ubiegłym tygodniu wydano zarządzenie o konieczności likwidacji wszystkich stad w promieniu 1 km od wykrytego ogniska grypy ptaków. Dotyczy to stad, które nie są zakażone ale wymagają likwidacji - dodał Sojka.

KRD-IG szacuje, że łączna korekta produkcji kurczęcej może stanowić 20 proc. wielkości dotychczasowej produkcji.

- Przy rocznej produkcji na poziomie 1,3 mld daje to 260 mln sztuk. To 400 tys. ton mięsa. Dla zobrazowania to jedna trzecia konsumpcji drobiu w Polsce. Jeśli chodzi o kaczki straciliśmy 30 proc. reprodukcji kaczej, stad odpowiedzialnych za produkcję jaj. Przy produkcji rzędu 30 mln kaczek, będzie ona mniejsza o 10 mln sztuk. Dodajmy do tego zlikwidowane 10 proc. stad towarowych pod produkcję mięsną indyków i gęsi. Łączny bilans produkcji mięsnej w Polsce będzie więc znacznie mniejszy. - dodał Sojka.

Sytuacja w związku z grypą ptaków nakłada się na pandemię i wciąż nieodmrożoną w wielu krajach Europy gastronomię.

- W 2020 r. branża ucierpiała bardzo mocno. Polska jako duży eksporter netto straciła przez zamknięcie horeki. W dodatku od początku 2021 roku mierzymy się z niespotykanym wzrostem cen surowców, który doprowadził do nawet 15-20 proc wzrostu kosztów produkcji. Kolejny czynnik, którym jesteśmy zaskoczeni to wzrost kosztów opakowań. Dodając do tego ptasią grypę, branża jest w naprawdę trudnej sytuacji. Niestety, nie zawsze spotykamy się ze zrozumieniem partnerów handlowych w tym zakresie. Dziś część naszych partnerów nie chce widzieć i reagować na sytuację, a my nie możemy dopuścić do tego żeby dostawcy nie wznowili działalności. Liczymy zatem na zrozumienie w zakresie polityki cenowej. Doprowadzenie wielu producentów do upadłości może skutkować wysokimi cenami dla konsumentów. Jako branża przez lata pracowaliśmy nad wydajnością, automatyzowaliśmy procesy produkcyjne, dzięki czemu ceny drobiu w Polsce należą do najniższych w Europie. W naszym wspólnym interesie powinno być to, że trudna sytuacja branży znajdzie odzwierciedlenie w cenach sprzedaży produktów - dodał prezes Drosedu.

Adam Sojka uzupełnił, że obecne zagęszczenie ferm wynika m.in. z dostępności bazy surowcowej.

- Produkcja musi być ulokowana blisko zasobów zbóż. Wysokie koszty transportu czyniłyby ją nieopłacalną. Dlatego też reprodukcja skoncentrowana bardzo w tym miejscu. W kaczkach mamy podobną koncentrację produkcji w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego i Kalisza. Dziś każdy z producentów musi wyciągnąć wnioski, że być może trzeba szukać lokowania reprodukcji w sposób bardziej zdywersyfikowany. Natomiast musimy sobie zdać sprawę, że produkcja jaj wylęgowych to duże know-how. Duża koncentracja świadczy o tym, że nauczono się tej produkcji efektywnie. Każda z firm, które ucierpią zada sobie pytanie o dywersyfikację, ale to może być proces długofalowy, W skali 1-2 lat trudno sobie wyobrazić relokację stad reprodukcyjnych z wiedzą. To nie jest produkcja porównywalna z produkcją towarową - podkreślił.