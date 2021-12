Śledzie znikną ze sklepów? "Mogą podzielić los dorsza"

Najważniejsze rybołówstwa śledzi na Północno-Wschodnim Atlantyku oraz Bałtyku utraciły certyfikat MSC. Dlaczego tak się stało oraz czy oznacza to, że w sklepach może zabraknąć jednej z ulubionych ryb Polaków?

Autor: Portalspozywczy.pl

Data: 13-12-2021, 10:40

Czy śledzie znikną z polskich sklepów? fot. unsplash

Z powodu pogarszającej się kondycji stada oraz braku odpowiednich decyzji politycznych, najważniejsze rybołówstwa śledzi na Północno-Wschodnim Atlantyku oraz Bałtyku utraciły certyfikat MSC.

Organizacja wskazuje, że dalsze poławianie śledzi powyżej poziomów zalecanych przez naukowców może sprawić, że spotka je taki sam los jak dorsza bałtyckiego. To oznaczałoby utratę tych jakże ważnych i cenionych przez konsumentów ryb i koniec tradycyjnego „śledzika” na naszych stołach.

Certyfikowane śledzie mogą zniknąć ze sklepowych półek

W polskich sklepach możemy jeszcze napotkać produkty śledziowe z certyfikatem MSC – są to produkty ze śledzi złowionych przed zawieszeniem certyfikatów MSC lub pochodzących z Morza Północnego (stada śledzi na tym akwenie są w stabilnej kondycji, a rybołówstwa wciąż posiadają certyfikat MSC, jednak dostarczają one zdecydowanie mniej surowca niż zawieszone rybołówstwa).

Jednak, jeśli nie zostaną podjęte natychmiastowe działania, w kolejnych miesiącach certyfikowane śledzie mogą zniknąć z polskich sklepów całkowicie, tak jak miało to miejsce w przypadku np. makreli, której obecnie nie kupimy z gwarancją pochodzenia ze zrównoważonych połowów.

– Apelujemy do konsumentów, by w obecnej sytuacji zwracali szczególną uwagę, czy kupowany śledź pochodzi ze zrównoważonych połowów. W polskich sklepach możemy jeszcze spotkać produkty śledziowe z certyfikatem MSC np. pochodzące z połowów śledzi na Morzu Północnym, gdzie stada są wciąż w dobrej kondycji a połowy są prowadzone zgodnie z wymogami Standardu MSC. Jeśli jednak nie mamy pewności skąd pochodzi nasz śledź, bądźmy gotowi do wprowadzenia zmian w jadłospisie i wyboru innej ryby – podkreśla Anna Dębicka z MSC.

Optymizmem napawa fakt, że ponad połowa polskich konsumentów byłaby skłonna do rezygnacji ze swojego ulubionego gatunku ryby na święta lub zamienienia go na inny, wiedząc, że na skutek nadmiernych połowów może go zabraknąć w przyszłości.

MSC wskazuje, że nie musimy rezygnować z jedzenia ryb, stanowiących element naszej tradycji kulinarnej, jak również doskonałe źródło niezbędnych w zdrowej diecie witamin i substancji odżywczych.

- Jednak wybierając ryby, kierujmy się nie tylko smakiem czy przyzwyczajeniem, ale także troską o zdrowie mórz i oceanów. Podejmujmy decyzje dobre dla nas, oceanów oraz milionów ludzi, których praca i byt zależą od rybołówstwa - wskazuje organizacja.

Co zamiast śledzia?

Jeśli nie widzimy w sklepach śledzi ze zrównoważonych połowów, zaserwujmy naszym bliskim pyszne dania z wieloma innymi gatunkami ryb, które pochodzą z certyfikowanych, zrównoważonych rybołówstw i które bez problemu znajdziemy w polskich sklepach z certyfikatem MSC.

Na polskim rynku dostępnych jest blisko 400 certyfikowanych produktów, wśród których znajdziemy m.in. dzikiego łososia, dorsza, mirunę, mintaja, morszczuka, czarniaka, tuńczyka, szproty, a nawet certyfikowane małże czy krewetki. Poza produktami chłodzonymi, puszkami i słoiczkami, możemy kupić również ryby świeże i mrożone (przede wszystkim bardzo szeroką ofertę ryb białych), a nawet certyfikowane suplementy diety czy karmy dla zwierząt z dodatkiem ryby.

Jakie ryby zjedzą Polacy na święta?

W wielu polskich domach na wigilijnym stole tradycyjnie królują dania rybne. Najczęściej podawane są karpie (65%), a z ryb dzikich: śledzie (55%) oraz ryby białe np. dorsz czy mintaj (42%). Wśród popularnych na Święta gatunków Polacy wymieniają także łososie, pstrągi, makrele oraz tuńczyki. Przepisy na ulubioną wigilijną potrawę często przekazywane są z pokolenia na pokolenie, jednak to od naszych dzisiejszych decyzji zależy, czy ryby pozostaną obecne na naszych stołach także w przyszłości.

Ryby i owoce morza są kluczowym źródłem białka i składników odżywczych, odgrywając istotną rolę w diecie milionów ludzi na całym świecie. Jednak wraz ze wzrostem liczby ludzi rośnie presja na te cenne zasoby naturalne. Przeciętnie mieszkaniec Ziemi zjada 20,5 kg ryb owoców morza, a przewiduje się, że do 2030 roku liczba ta wzrośnie do 21,5 kg per capita. To ponad 3 razy więcej niż jeszcze w połowie lat 60.

Oznacza to coraz większe globalne połowy, które – jeśli nie są prowadzone w sposób odpowiedzialny – mogą prowadzić do zachwiania równowagi ekosystemów morskich i wymierania gatunków. Obecnie ponad jedna trzecia światowych zasobów ryb i owoców morza jest poławiana w sposób niezrównoważony, powodując przełowienie stad, a dane publikowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (UN FAO) wskazują na pogarszanie się tej sytuacji na przestrzeni lat.

Dobra rybka, czyli jaka?

Każdy z nas – bez względu na miejsce zamieszkania – ma wpływ na to, co dzieje się w morzach i oceanach.

– Aby nasze codzienne wybory nie były obciążeniem dla środowiska, nie musimy rezygnować z jedzenia ryb. Jednak przy ich zakupie kierujmy się nie tylko smakiem czy przyzwyczajeniem, ale także troską o zdrowie mórz i oceanów – mówi Anna Dębicka, Dyrektor Programu MSC w Polsce i Europie Centralnej – Wybierając ryby pochodzące ze zrównoważonych połowów, wspieramy tych rybaków, którzy działają w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem środowiska, tak by ekosystemy morskie pozostały zdrowe i pełne ryb także w przyszłości.

W polskich sklepach dostępnych jest blisko 400 różnych produktów rybnych i owoców morza oznaczonych niebieskim certyfikatem MSC. Wśród nich znajdziemy m.in. dzikie łososie, dorsza, mirunę, mintaja, morszczuka, czarniaka (dorsza czarnego), tuńczyka, a nawet małże, krewetki i homary. Są̨ to zarówno produkty chłodzone, mrożone, puszki, słoiczki, potrawy z dodatkiem ryb, jak i certyfikowane suplementy diety.