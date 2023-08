Seko SA podało wyniki za pierwsze półrocze 2023 roku. Sprzedaż spółki wzrosła w ujęciu wolumenowym i wartościowym. Spółka przedstawiła też nowe cenniki partnerom handlowym.

Seko poprawia wyniki. fot. PAP

Seko: Stabilizacja w pierwszym półroczu 2023

Zarząd Seko wskazuje, że po okresie dynamicznego wzrostu cen surowców produkcyjnych i nośników energii, I półrocze 2023 r. przyniosło pewną stabilizację w tym obszarze.

- Spółka wdrożyła nowe cenniki sprzedaży uwzględniające zwiększone koszty produkcji. Działalność operacyjna spółki w I półroczu 2023 r., podobnie jak w poprzednich okresach, koncentrowała się na rozwijaniu współpracy z dotychczasowymi klientami, pozyskiwaniu nowych odbiorców krajowych i zagranicznych oraz udoskonalaniu i rozszerzaniu asortymentu oferowanych produktów - informuje producent.

Jakie wyniki zanotowało Seko w pierwszym półroczu 2023?

Sprzedaż Seko SA w ujęciu wagowym wzrosła o 5,1% w porównaniu z I półroczem 2022 r. Przychody ze sprzedaży zwiększyły się zaś o 31,8% (w tym przychody ze sprzedaży produktów o 34,6%).

Pozytywny wpływ na wynik finansowy miało otrzymania dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie ponad 1,3 mln zł.

Seko zwiększa przychody ze sprzedaży, choć nierównomiernie

W I półroczu 2023 r. przychody ze sprzedaży Seko wzrosły o 31,8% w porównaniu z I półroczem poprzedniego roku. W I kwartale br. przychody ze sprzedaży zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 47,1%, zaś w II kwartale – o 15,6%.

W ocenie spółki nierównomierny wzrost przychodów w poszczególnych kwartałach, to efekt sezonowości sprzedaży związanej z okresem przed Świętami Wielkanocnymi.

- W bieżącym roku święta te przypadły 9 kwietnia, więc praktycznie cały przedświąteczny szczyt sprzedaży przypadał na I kwartał. Z kolei w ubiegłym roku Wielkanoc była 17 kwietnia, co spowodowało, że część przedświątecznej sprzedaży przesunęła się również na II kwartał - informuje zarząd.

Seko poprawia wyniki dzięki nowym cennikom

W stosunku do I półrocza ubiegłego roku poprawiły się osiągane przez Seko wyniki finansowe. W ocenie zarządu spółki jest to efekt przede wszystkim wdrożenia nowych cenników wyrobów gotowych uwzględniających wzrost kosztów produkcji. Ponadto spółka rezygnowała ze współpracy z klientami, którzy nie zaakceptowali nowych cenników, co miało pozytywny wpływ na rentowność działalności.

Jaką pozycję na rynku ryb zajmuje dziś Seko?

Seko podaje, że z najnowszych badań rynkowych Centrum Monitorowania Rynku Sp. z o.o. wynika, że spółka znajduje się na drugim miejscu (za firmą Lisner) pod względem wartości sprzedaży marynat rybnych zarówno w nowoczesnym, jak i tradycyjnym kanale sprzedaży (bez uwzględniania marek własnych sieci sprzedaży).

W kanale nowoczesnym (scentralizowane sieci sprzedaży i tzw. twarda franczyza) w I półroczu 2023 r. udział spółki Lisner pod względem wartości sprzedaży wyniósł 40,1%, a spółki SEKO – 11,5% (udział kolejnych producentów nie przekraczał 8,7%). Z kolei w kanale tradycyjnym (sklepy niezależne i tzw. miękka franczyza) udział spółki Lisner w tym samym okresie wyniósł 42,2%, SEKO S.A. – 19,3%, zaś kolejnych producentów nie przekroczył 5,7%.

