Robert Makłowicz był do tej pory marką indywidualną. Włączenie do nowego projektu synów może być pierwszym krokiem w stronę budowania marki rodzinnej, na wzór rodziny Grycanów czy Tarczyńskich - mówi nam Zuzanna Jędrzejewska-Rudnicka, która w GetHero odpowiada za rozwój platformy The Hero Hub.

Robert Makłowicz zbuduje rodzinną markę spożywczą jak Grycan czy Tarczyński? fot. PAP

Robert Makłowicz to osobowość, którą kojarzą wszystkie pokolenia Polaków, takich postaci jest na rynku naprawdę niewiele;

Marka, które zechce budować swoją komunikację w oparciu o postać Roberta Makłowicza musi bronić się wysoką jakością, smakiem, składem czy ceną - ocenia ekspertka;

Dziś Makłowicz dyskontuje swoją popularność wprowadzając rodzinną markę. Czy powtórzy sukces tak znanych brandów jak Grycan czy Tarczyński?

Robert Makłowicz to influencer idealny?

Adam Tubilewicz, Portal Spożywczy: Jak jest dziś postrzegany Robert Makłowicz? Wydaje się, że niewiele jest osób w polskiej przestrzeni publicznej o tak jednoznacznie pozytywnym odbiorze.

Zuzanna Jędrzejewska-Rudnicka, Product Manager w GetHero: Trudno znaleźć drugą tak pozytywną, oryginalną i pozytywną w odbiorze osobę. To wyjątkowa osobowość, kojarzona przez niemal wszystkie pokolenia – sympatyczna, z doskonałą charyzmą, poczuciem humoru i dystansem do siebie. Nie wzbudza kontrowersji, nie jest bohaterem skandali czy internetowych dram, a takich osób jest na rynku coraz mniej. To, z jaką pasją i zaangażowaniem opowiada o gotowaniu, jest czymś niepodrabialnym. Do tego ma ogromną wiedzę, którą od wielu lat dzieli się otwarcie i za darmo.

Co musi mieć marka, która przyciągnie Roberta Makłowicza?

Robert Makłowicz od lat dyskontuje swoją rozpoznawalność użyczając swojego wizerunku rozmaitym produktom - np. kanapkom w jednej z sieci stacji paliw czy słynnej przed laty reklamie proszku do prania. Czy niezwykle pozytywne skojarzenia z osobą słynnego kucharza są w stanie przynieść korzyści każdej marce, która zdecyduje się na taką współpracę?

Nie mam wątpliwości, że jeszcze wiele brandów będzie chciało się o tym przekonać. Bo pozytywny wizerunek to tylko jedna strona medalu – drugą jest przemyślane dopasowanie ambasadora do produktu. Marka, które zechce budować swoją komunikację w oparciu o postać Roberta Makłowicza musi bronić się wysoką jakością, smakiem, składem czy ceną. Bez tego – i mówię to z ciężkim sercem – nie pomoże nawet legenda polskiej sceny kulinarnej.

Makłowicz zbuduje rodzinną markę jak Grycan czy Tarczyńscy?

Najnowsza współpraca Roberta Makłowicza jest ciekawa o tyle, że w projekt z Pamapolem zaangażował się także finansowo w dodatku wraz z rodziną. To chyba najdalej posunięty i najrzadszy model współpracy "influencera" z markami. Jakie potencjalne korzyści, ale i zagrożenia mogą wynikać z tego rodzaju kooperacji - zarówno dla Makłowicza, jak i producenta?

To rzeczywiście rzadko spotykany model. Dla mnie fakt, że Robert Makłowicz zainwestował w ten projekt własne środki jest sygnałem, że wierzy w jego powodzenie i dołoży starań, by linia produktów sygnowanych jego nazwiskiem odniosła sukces. Za tym na pewno pójdzie jakość i dopracowanie produktu, a to ogromna wartość marketingowa dla producenta. Z drugiej strony – jak to w biznesie – zaangażowanie prywatnych finansów jest zawsze obarczone dużym ryzykiem.

Warto też zauważyć, że Robert Makłowicz był do tej pory marką indywidualną – a włączenie do nowego projektu synów może być pierwszym krokiem w stronę budowania marki rodzinnej, na wzór rodziny Grycanów czy Tarczyńskich.

Nie każda marka dobrym wyborem dla Makłowicza?

Czy Makłowicz jako ambasador pasowałby do każdej marki? Które kategorie widziałaby pani jako optymalnie skrojone pod image pana Roberta, a które produkty raczej nie do końca pasowałyby do jego twórczości i wizerunku?

Nie sądzę, aby każda marka była dobrym wyborem dla Roberta Makłowicza. Widzowie cenią jego autentyczność, więc nie wszystko wybaczą. Sądzę, że jego miejsce jest przy tych projektach, na których kształt może mieć spory wpływ – bo „doklejanie” nazwiska na etykietę i nazwanie tego ambasadorstwem byłoby po prostu marnowaniem jego potencjału.

Marki młodzieżowe też mogłyby skorzystać na takiej współpracy – ale tylko wtedy, gdy pozwolą Makłowiczowi na stworzenie produktu, który będzie do niego w 100% pasował. Nie widzę go w reklamie marki olejów silnikowych, butów sportowych czy suplementów diety. Doskonale pasuje natomiast do kampanii dobrych produktów spożywczych z fajną historią i pozytywnymi wartościami, tak jak w przypadku Pamapolu.

Dziękuję za rozmowę.

Zuzanna Jędrzejewska-Rudnicka – w GetHero odpowiada za rozwój platformy The Hero Hub, która zajmuje się tworzeniem produktów influencerskich. Od blisko 6 lat jest związana z branżą influencer marketingu – realizowała kampanie o zasięgu krajowym i europejskim dla firm z branży e-commerce (m.in. eObuwie oraz Limango). Współpracowała również najpopularniejszymi polskimi influencerami z kategorii Beauty, Fashion i Lifestyle – m.in. Julią Wieniawą, Sylwią Przybysz czy Paulą Jagodzińską

