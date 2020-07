SNS Foods: Rozwijamy sprzedaż konserw i parówek do Afryki (wywiad)

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Rozmawialiśmy ostatnio ponad 3 lata temu przy okazji otwarcia chłodni w Daszynie. Co przez ten czas działo się w SNS Foods?

Krzysztof Salwach, prezes zarządu SNS Foods: Grupa rozwija się zgodnie z planem. SNS Foods zatrudnia 28 osób i rozwijamy sprzedaż polskiej mrożonej żywności, w tym roku do 40 krajów świata. Produkty mrozimy we własnym obiekcie, czym zajmuje się firma Snowman Foods Solution, zatrudniająca 68 osób, gdzie mamy również chłodnię, skąd wysyłamy produkty wyprodukowane w naszym zakładzie i kupione od innych dostawców. Zamierzamy dalej rozbudowywać swój zakład. Strategia firmy nie uległa zmianie, rozwijamy te kategorie produktów oraz rynki, które planowaliśmy oraz sposoby pakowania. Rozwijamy też brand Leo Meat.

Jak pandemia wpłynęła na funkcjonowanie firmy i kwestie logistyczne?

Pandemia ograniczyła dostawy do kanału HoReCa na dwa miesiące. Spowodowało to znaczny spadek obrotów, ale dzięki podjętym działaniom, polegającym na zwiększeniu marżowości oraz ograniczeniu kosztów, zyskowność przedsiębiorstwa jest na poziomie wyższym niż zakładana. Po dwóch słabszych miesiącach, tj. kwietniu i maju, czerwiec pokazuje znaczną poprawę nastrojów. Zobaczymy co przyniesie jesień.

Pod koniec czerwca otrzymaliście Państwo dofinansowanie z PARP na promocję własnej marki konserw mięsnych i parówek na rynkach międzynarodowych. Proszę powiedzieć coś więcej o tym projekcie.

W związku z rozwojem sprzedaży na rynkach afrykańskich postanowiliśmy rozwijać sprzedaż konserw oraz parówek pod swoim brandem Leo Meat. Zlecamy produkcję obecnie trzem zakładom. Widzimy dużą szansę rozwoju tych produktów ze względu na logistykę. Co tydzień wysyłamy kontenery z mięsem, do których możemy dokładać palety z parówkami. Konserwy wysyłamy w ilościach całokontenerowych. Widzimy przyrosty w tej działalności i potencjał.

Jak wygląda rozwój marki Leo na rynku krajowym? Wiemy, że suszone owoce nadal są w sprzedaży, natomiast z półek Rossmanna zniknął ryż.

Ryż Leo Gaba wycofaliśmy ze sprzedaży. Niestety, nie przyjął się na rynku. Z naszych analiz wynika, że ze względu na cenę. Klienci chwalili jakość i właściwości, ale cena powodowała, że popyt był niewielki. Tymczasem cena wynikała ze stawek celnych na tego typu ryż kiełkujący, znacznie wyższych niż na ryż normalny. Owoce sprzedają się wyśmienicie. Marka Leo Dried Fruit rozwija się i jesteśmy z tego zadowoleni. Pracujemy nad nowymi produktami.

Dziękuję za rozmowę.