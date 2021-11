Sobieniak: Musimy na nowo nauczyć Polaków jedzenia mięsa

- Dziś musimy uczyć ludzi na nowo jedzenia mięsa. Zaczynamy na minusie i sytuacji, w której ludzie nie jedzą mięsa, bo przestaje być to trendy - mówił na FRSiH 2021 Jurek Sobieniak, szef kuchni, technolog i restaurator.

Jurek Sobieniak o mięsie na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2021. fot. PTWP

Czego Polacy oczekują od mięsa?

Jurek Sobieniak wskazuje, że polski konsument oczekuje dziś od mięsa jakości i autentyczności.

- Czego konsument oczekuje dziś od mięsa? Z perspektywy osoby, która prowadzi trzy restauracje, które odwiedza 1500 osób dziennie, na pewno oczekuje jakości. To szerokie pojęcie. Mieliśmy w menu danie "mięso po polsku": policzki wieprzowe, puree ziemniaczane i buraki marynowane - jedna z trzech najlepiej sprzedających się pozycji. Uznaliśmy, że pójdziemy z trendem na "zdrowe jedzenie" i zamieniliśmy ziemniaki na kaszę: paloną grykę. Po kwartale okazało się, że sprzedażowo danie spadło z trzeciego na 12 miejsce. Tak więc o trendzie na jakość i zdrowe odżywianie dużo się mówi, a realny efekt jest jaki jest - dodał.

Polski konsument szuka jakości, ale też niskiej ceny

Sobieniak uważa, że konsument szuka obecnie jakości, ale też ceny.

- Mamy z tym problem, bo wszystko idzie do góry i produkt stanie się trzecią wartością. Nie będzie najdroższy i to nie on będzie dyktował cenę. Cenę produktu będzie determinować po pierwsze praca, po drugie sposób jej wykonania, a następnie...działania naszego rządu. Konsument szuka autentyczności w produkcie i jakości, natomiast dzisiaj to nie ja dyktuję trend. Robią to osoby trzecie: trendsetterzy i youtuberzy. W efekcie za chwilę jak powiem, że lubię kiełbasę śląską z musztardą to będzie wstyd. A bigos? A dobry schabowy?

Jedzenie mięsa przestaje być trendy?

Sobieniak przyznał, że odpowiedzią na ten trend jest środek: fleksitarianizm.

- Moglibyśmy się zastanowić nad skutkami naszych decyzji. Ok, nie będę jadł mięsa, a więc ludzie przestają pracować, nie ma transportu. Tak robię ja, a tymczasem 15-16 latek dostaje informację, że nie powinien jeść mięsa i nikt nie mówi czemu nie powinien i co się z tym wiąże. Życie nie jest czarno-białe. Wychowujemy kolejne pokolenia i to do nich trzeba dotrzeć. Czy wiecie, że mięso jest również dobrym prebiotykiem? Że bulion długo gotowany w okresie jesienno-zimowym służy zdrowiu? Ilu mamy trendsetterów, którzy o tym mówią? Ja mam program w telewizji i parę osób, które go oglądają nam wtóruje, a inni ludzie publicznie mówią głupoty i nikt tego nie weryfikuje. Kto odpowiada za to, że na rynku kupić można steki drobiowe - nie ma czegoś takiego! albo 8-9 odmian kiełbasy śląskiej, która w dodatku jest zrobiona z dodatkiem mięsa drobiowego? Powinny być spisy, jeśli ich nie ma to zróbmy i napiszmy, bo niedługo żurek zamiast z butelki będzie z torebki i tak to będą pamiętać nasze dzieci. Dziś musimy uczyć ludzi na nowo jedzenia mięsa. Zaczynamy na minusie i sytuacji, w której ludzie nie jedzą mięsa, bo przestaje być to trendy - podsumował.