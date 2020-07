Sokołów inwestuje w zmniejszenie emisji CO2

– Kierujemy się zasadami społecznej odpowiedzialności, które są zawarte w strategii rozwoju naszej firmy – mówi Bogusław Miszczuk, Prezes Zarządu Sokołów S.A.

– Budując silną pozycję rynkową i wzmacniając konkurencyjność, jednocześnie dbamy o ważne aspekty społeczne. Obejmują one wiele obszarów – ochronę środowiska, ale też relacje z naszymi pracownikami, partnerami, kontrahentami, zaangażowanie w inicjatywy lokalne oraz zrównoważoną produkcję żywności. Chciałbym też podkreślić, iż nie są to akcje czy przedsięwzięcia jednorazowe, lecz konsekwentnie rozwijana strategia i stały element tożsamości naszej firmy - mówi.

Sokołów inwestuje w urządzenia, które podnoszą wydajność i produktywność, a jednocześnie mają znikomy wpływ na środowisko. Żaden z zakładów Sokołów S.A. nie wykorzystuje węgla do produkcji energii. Firma dysponuje jednym z najbardziej ekologicznych i zaawansowanych technologicznie obiektów energetycznych dla przemysłu spożywczego w Europie. Jest nim gazowa elektrociepłownia kondensacyjna w Sokołowie Podlaskim. W minionych dwóch latach, kotłownia pozwoliła na wyprodukowanie ponad 11 960 MWh energii elektrycznej oraz ograniczenie emisji gazów o ponad 36 900 ton.

W celu odzyskania ciepła ze sprężarek powietrza zainstalowane zostały wymienniki, których użycie w znacznym stopniu zmniejsza spalanie gazu. Rozwiązanie to zostało już wdrożone w zakładach Sokołów S.A. w Czyżewie, Sokołowie Podlaskim oraz Tarnowie. W samym Oddziale Czyżew, odzysk energii ciepła ze sprężarek powietrza w ciągu roku wynosi 100 MWh, tym samym roczna oszczędność gazu sięga 11 000m³, a emisja CO2 jest mniejsza aż o 24 000 kg/rok. Obecnie finalizowane jest wdrożenie tego systemu w zakładzie Sokołów S.A. w Kole.

Ponadto, w zakładach produkcyjnych w Czyżewie i Tarnowie, zainstalowano wymiennik do odzysku ciepła ze skraplaczy instalacji chłodniczych. Instalacja chłodnicza w Czyżewie, wyposażona w węzeł odzysku ciepła, pozwala na odzyskanie 1200 MWh/rok. Roczna oszczędność gazu wynosi 130 000 m³, co wpływa na zmniejszenie emisji CO2 - aż o 280 000 kg/rok. W zakładzie w Tarnowie, w ciągu 5 miesięcy od zainstalowania wymienników, emisja CO2 została zmniejszona o 170 000 kg. Już wkrótce, również w zakładzie w Kole zostanie uruchomiona pompa do odzysku ciepła ze skraplaczy instalacji chłodniczych.

- Jako jeden z liderów branży mięsnej, propagujemy taki kierunek rozwoju, który jest zgodny z dbałością o środowisko i poszanowaniem wspólnego dobra – podkreśla Bogusław Miszczuk, Prezes Zarządu Sokołów S.A. – Cele, które sobie stawiamy, zawsze weryfikujemy pod kątem realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu jesteśmy wiarygodnym partnerem, przyjaznym sąsiadem dla społeczności lokalnych i firmą bliską konsumentom.