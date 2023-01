Sokołów SA podsumował 2022 rok. Jak na spółkę wpłynęły skutki wojny w Ukrainie oraz inflacja? Ile Sokołów wydał na inwestycje i jakie są plany firmy na 2023 rok?

Bogusław Miszczuk, prezes zarządu Sokołów S.A. podsumował 2022 rok. fot. mat. pras.

Sokołów podsumował 2022 rok

Mimo licznych wyzwań rynkowych, jak i tych dotykających w szczególny sposób branżę mięsną, Sokołów S.A. wypracował w minionym roku satysfakcjonujące wyniki - poinformowała spółka.

Na podkreślenie zasługują: rekordowa wartość sprzedaży, wysoki poziom inwestycji, ukierunkowanych na zwiększanie mocy produkcyjnych oraz ograniczanie wpływu na środowisko, a także intensywne działania w zakresie poszerzania asortymentu.

Istotnym wydarzeniem tego roku było ponadto uruchomienie w ramach Grupy Sokołów nowej spółki Sokołów-Net, która stanowi największą w Polsce sieć specjalistycznych sklepów mięsnych. Zobacz: Powstała największa sieć sklepów mięsnych w Polsce. Stworzył ją branżowy gigant

Sokołów o wpływie wojny w Ukrainie i inflacji

Już początek minionego roku i wybuch wojny w Ukrainie przyniosły diametralną zmianę sytuacji gospodarczej nie tylko w regionie, ale i w ujęciu globalnym. Największym wyzwaniem stała się galopująca inflacja, która oddziałuje na wszystkie aspekty życie gospodarczego i społecznego.

– Dla nas, jako producenta żywności, niezwykle dotkliwy jest wzrost cen surowców rolnych (m.in. zbóż i roślin oleistych). – mówi Bogusław Miszczuk, prezes zarządu Sokołów S.A. – Ponadto coraz wyższe ceny energii, gazu, paliw i innych surowców wydatnie wpłynęły na wzrost kosztów produkcji. Widoczny jest też drastyczny skok cen materiałów takich jak folie, tacki, etykiety, kartony, czy przyprawy, a sytuację dodatkowo komplikują ograniczenia ich dostępności - wskazuje.

Prezes Sokołowa o ASF i cenach surowców

Jak zaznacza Bogusław Miszczuk, należy też mieć na względzie inne wyzwania, dotykające branżę mięsną, jakimi są trwająca epidemia ASF oraz niestabilność na rynku surowcowym.

- Sytuacja hodowców jest dziś wyjątkowo trudna i niepewna – podkreśla Bogusław Miszczuk. - Brak gwarancji zarobku czy choćby zwrotu poniesionych kosztów powodują, że hodowla balansuje na granicy opłacalności lub jest poniżej tego poziomu. Pogłowie trzody chlewnej w Polsce maleje, a to oznacza oczywiście wyższe ceny - mówi.

Sokołów o bazie produkcyjnej i sieci dystrybucji

– Mimo bardzo złożonej sytuacji gospodarczej, ulegającej wielu dynamicznym zmianom, udało się nam zachować stabilną pozycję rynkową – podkreśla Bogusław Miszczuk. – Pozostajemy niezmiennie w gronie największych producentów żywności w kraju oraz wśród branżowych liderów. Mamy 8 nowoczesnych, wyspecjalizowanych zakładów, zatrudniamy ponad 9 500 pracowników. Dysponujemy dobrze rozwiniętą siecią dystrybucji - to 39 własnych centrów dystrybucji i ponad 300 sklepów własnych, z których 93 świadczy usługę zakupów on-line (przy współpracy z Glovo i Wolt) - dodał.

Ile Sokołów wydał na inwestycje w 2022?

Bogusław Miszczuk zaznacza, iż mimo wielu niekorzystnych uwarunkowań, firma realizowała inwestycje zgodnie z wcześniejszymi założeniami, przeznaczając na nie w minionym roku ponad 276 mln złotych.

– Wdrażamy je według planu, który wpisuje się w nową, 5-letnią strategię grupy Danish Crown, do której Sokołów należy. Jej hasło „Feeding the Future” („Wyżywić przyszłość”) wyznacza główny kierunek naszych działań, jakim jest rozwój zrównoważonej produkcji żywności – mówi Bogusław Miszczuk. – Realizowane przez nas inwestycje pozwalają nam zwiększać moce produkcyjne i ograniczają zużycie surowców naturalnych oraz minimalizują nasz wpływ na środowisko. W minionym roku zmniejszyliśmy zużycie gazu o 250 000 m3, zużycie energii o ok. 1 700 MWh, zużycie wody o 16 000 m3, a zużycie folii o ok. 4300 kg – 120 000 metrów - dodał.

Sokołów o wynikach sprzedaży i nowościach

W minionym roku wartość sprzedaży wzrosła o 18,5% (czyli ponad 800 mln zł).

– To rekordowy wynik w historii naszej firmy, jednak oczywiście czynnikiem o zasadniczym znaczeniu jest tu inflacja, na którą wpłynęły wzrost cen surowców i produkcji – zaznacza Bogusław Miszczuk.

W 2022 r. Sokołów wprowadził na rynek 150 nowych produktów. To m.in. nowości grillowe, propozycje dla najmłodszych z linii Sokoliki z czystym składem, a także nowe wyroby roślinne Z Gruntu Dobre.

Co planuje Sokołów na 2023 rok?

Bogusław Miszczuk zaznacza, że ze względu na niezwykle złożoną sytuację rynkową, trudno dziś o uzasadnione prognozy na najbliższą przyszłość.

– Zachodzące zmiany są bardzo dynamiczne, dlatego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kiedy nastąpi stabilizacja – mówi Bogusław Miszczuk. - Z pewnością będziemy, jak i w minionym roku, aktywnie szukać i wdrażać rozwiązania optymalizujące. Niemniej jednak nadal stawiać będziemy na stabilny, stały rozwój, a także realizować inwestycje z zakresu zrównoważonej produkcji żywności. Naszym celem pozostaje niezmiennie dostarczanie smacznych, wysokiej jakości wyrobów, które każdego dnia goszczą na stołach w polskich domach - podsumował.

